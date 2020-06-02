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Gülen Soruşturması Kapsamında 118 Kişi Hakkında Yakalama Kararı

02.06.2020 16:44 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çoğunluğu ordu ve emniyet mensubu 118 kişi hakkında Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantıları olduğu şüphesiyle yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı

Gülen Soruşturması Kapsamında 118 Kişi Hakkında Yakalama Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çoğunluğu ordu ve emniyet mensubu 118 kişi hakkında Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantıları olduğu şüphesiyle yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılık’tan 2 Haziran Salı günü yapılan açıklamada, aralarında Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli ordu ve emniyet mensuplarının da dahil olduğu toplam 118 kişi hakkında, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sorumlu tutulan Gülen cemaati üyeleriyle temasta oldukları şüphesiyle soruşturma başlatılarak gözaltı kararı alındığı belirtildi.

24’ü muvazzaf 42 şüpheli hakkındaki soruşturmanın, Gülen cemaati soruşturması kapsamında daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalananların beyanları doğrultusunda başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamaya göre 74’ü muvazzaf diğer 76 kişi hakkındaki gözaltı kararıysa büfe ve ankesörlü telefon hatları üzerinden Gülen cemaati üyeleriyle irtibatta olduklarının tespit edilmesi gerekçesiyle verildi.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi soruşturması kapsamında bugüne kadar yaklaşık 80 bin kişi tutuklandı, yaklaşık 150 bin kamu görevlisi ve ordu mensubu görevden ihraç edildi.

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