HABER

Gülen Soruşturmasında 176 Askere Gözaltı Kararı

09.07.2019 17:05 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullah Gülen cemaatinin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması soruşturması kapsamında, 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkardı

Gülen Soruşturmasında 176 Askere Gözaltı Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fethullah Gülen cemaatinin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması soruşturması kapsamında, 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Başsavcılık açıklamasında, 100'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 33'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 37'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay olmak üzere tamamı muvazzaf 176 askeri personel şüpheli hakkında eş zamanlı olarak uygulanmak üzere yakalama ve gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

Açıklamada, ‘’Fethullah Gülen Terör Örgütü'nün TSK içerisine sızmış ve halen deşifre edilemeyen mensuplarının sayıca darbe girişimine katılanlara oranla daha fazla olduğu, bu yönüyle terör örgütünün devletin anayasal düzeni ve bekası açısından halen en büyük tehlikeyi ihtiva ettiği’’ belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince müştereken devam edildiği belirtildi.

Bu kare Samsun'da çekildi! Hayran kalacaksınızBu kare Samsun'da çekildi! Hayran kalacaksınız
Trump: Bana, büyükelçinin ‘görkemli bir aptal’ olduğu söylendiTrump: Bana, büyükelçinin ‘görkemli bir aptal’ olduğu söylendi
Japon Animesi Meraklısı LübnanlılarJapon Animesi Meraklısı Lübnanlılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

Denizin ortasında aşka geldiler!

Denizin ortasında aşka geldiler!

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Yeni kredi paketi dertlere çare olacak mı?

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump: Bana, büyükelçinin ‘görkemli bir aptal’ olduğu söylendi

Trump: Bana, büyükelçinin ‘görkemli bir aptal’ olduğu söylendi

Erdoğan'ın Başdanışmanı Aybet: S-400'den öteye bakıyoruz, S-500'ü de düşünüyoruz

'S-400'den öteye bakıyoruz, S-500'ü de düşünüyoruz'

Almanya'daki Diyanet Merkezi'nde bomba alarmı

Almanya'daki Diyanet Merkezi'nde alarma geçildi! İhbar geldi...

Rusya'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' çağrısı

Rusya'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' çağrısı

UAEA duyurdu: İran uranyum zenginleştirme oranı sınırını aştı

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

Mısır'dan İngiltere'ye "Firavun büstü" tepkisi

Mısır'dan İngiltere'ye "Firavun büstü" tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.