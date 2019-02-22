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Gülen soruşturmasında 295 muvazzaf asker için gözaltı kararı

22.02.2019 09:44 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülen yapılanması operasyonunda 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Gülen yapılanması ile ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki operasyonlar devam ediyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Gülen yapılanmasında haberleşme amacıyla ankesör ve sabit kontörlü hat kullandığı tespit edilen aralarında 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen, 185 astsubay, 8 teğmen ve 8 uzman çavuşun bulunduğu 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildiği ve yakalanmaları için operasyon başlatıldığı bildirildi.

Habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Gülen hareketinin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullananlara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda bazı şüpheliler tespit edildi.

Bu kapsamda, 22'si Jandarma Komutanlığında, 147'si Kara Kuvvetleri Komutanlığında, 27'si Hava Kuvvetleri Komutanlığında, 91'i Deniz Kuvvetleri Komutanlığında, 8'i de Sahil Güvenliğinde görevli 295 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik arama ve el koyma kararı da alındığı bildirildi.

Reutres,DW/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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