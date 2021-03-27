HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Gülen yaşı adam kimdir? Sosyal medyada sürekli gülümseyen Harold konuştu

Gülen yaşı adam kimdir? Sosyal medyada sürekli gülümseyen Harold konuştu

27.03.2021 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada elinde kahve fincanı ile son dönemlerde sıklıkla fotoğrafı paylaşılarak üzerine eğlenceli notlar düşülen gülen yaşlı adamın kim olduğu kullanıcılar tarafından merak ediliyordu. Özellikle Instagram ve Twitter üzerinden sürekli olarak fotoğrafı paylaşılan Arato TEDX'e konuştu. İşte, sosyal medyadaki gülen yaşlı adamın hikayesi...

Gülen yaşı adam kimdir? Sosyal medyada sürekli gülümseyen Harold konuştu

Sosyal medydada sık sık paylaşılan gülen yaşlı adam fotoğrafındaki Andras Istvan Arato adeta fenomen oldu. TED'konuşan gülen yaşlı adam adam Harold hüzünlü hayat hikayesini anlattı. Kim olduğu merak edilen Andras Istvan Arato'nun hikayesi hızla paylaşılmaya başladı. İşte, Harold'ın hikayesi...

GÜLEN YAŞLI ADAM HAROLD KİMDİR?

TED'e konuşan gülen yaşlı adam Harold'ın asıl adı Andras Istvan Arato. Arato konuşmasında fotoğraflarının hikayesini şöyle anlattı:

"Türkiye'de yaptığım tatilde paylaştığım fotoğrafların ardından bir fotoğrafçı beni deneme çekimine davet etti. Sanırım ben de herkes gibi derinlerde biraz kendini beğenmiş biriyim, bu yüzden daveti kabul ettim ve deneme çekimine gittim.

Bazı fotoğraflar çekti. Fotoğrafları ikimiz de beğendik. Beni tekrar davet etti ve birkaç seans boyunca birkaç yüz fotoğraf çekildi, bunlar stok fotoğraflardı. İnternetteki insanlar gülümsememle gözlerimdeki ifadenin bir araya gelişinin inanılmaz üzücü bir görüntü olduğunu düşünüyorlardı. Bana 'Hide the Pain Harold' (acısını saklayan Harold) diyorlardı""

Arato, fotoğraflarının siyaset, din ve cinsellik dışındaki içeriklerde kullanılmasına onay veren Arato, kısa süre içinde birçok içeriğin yüzü haline geldi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü
Çin'den koronavirüs açıklamasıÇin'den koronavirüs açıklaması
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Bursa'da heyelan: 7 bina boşaltıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

İstanbul'da ticari araçlarda cam filmi yasaklandı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Sokakta mastürbasyon skandalı! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Diğer Haberler

Macron, Türkiye'ye yönelik tepki çeken ifadelerini sürdürdü

Macron, Türkiye'ye yönelik tepki çeken ifadelerini sürdürdü

Brezilya'da salgının başından bu yana en yüksek can kaybı

Brezilya'da salgının başından bu yana en yüksek can kaybı

İngiltere Başbakanı Johnson ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Johnson ve Biden telefonda görüştü

Joe Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Joe Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Biden'dan Georgia'daki seçim yasasına tepki: Anayasa'ya ve vicdanlara yönelik acımasız bir saldırı

Biden'dan Georgia'daki seçim yasasına tepki: Anayasa'ya ve vicdanlara yönelik acımasız bir saldırı

Çinli yetkiliden koronavirüs açıklaması: Laboratuvardan sızma ihtimali yok

Çin'den koronavirüs açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.