Gülen yaşı adam kimdir? Sosyal medyada sürekli gülümseyen Harold konuştu

Sosyal medydada sık sık paylaşılan gülen yaşlı adam fotoğrafındaki Andras Istvan Arato adeta fenomen oldu. TED'konuşan gülen yaşlı adam adam Harold hüzünlü hayat hikayesini anlattı. Kim olduğu merak edilen Andras Istvan Arato'nun hikayesi hızla paylaşılmaya başladı. İşte, Harold'ın hikayesi...

GÜLEN YAŞLI ADAM HAROLD KİMDİR?

TED'e konuşan gülen yaşlı adam Harold'ın asıl adı Andras Istvan Arato. Arato konuşmasında fotoğraflarının hikayesini şöyle anlattı:

"Türkiye'de yaptığım tatilde paylaştığım fotoğrafların ardından bir fotoğrafçı beni deneme çekimine davet etti. Sanırım ben de herkes gibi derinlerde biraz kendini beğenmiş biriyim, bu yüzden daveti kabul ettim ve deneme çekimine gittim.

Bazı fotoğraflar çekti. Fotoğrafları ikimiz de beğendik. Beni tekrar davet etti ve birkaç seans boyunca birkaç yüz fotoğraf çekildi, bunlar stok fotoğraflardı. İnternetteki insanlar gülümsememle gözlerimdeki ifadenin bir araya gelişinin inanılmaz üzücü bir görüntü olduğunu düşünüyorlardı. Bana 'Hide the Pain Harold' (acısını saklayan Harold) diyorlardı""

Arato, fotoğraflarının siyaset, din ve cinsellik dışındaki içeriklerde kullanılmasına onay veren Arato, kısa süre içinde birçok içeriğin yüzü haline geldi.



