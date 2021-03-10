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  4. 'Gülen yüz emojili' yılan 6 bin dolara satıldı

'Gülen yüz emojili' yılan 6 bin dolara satıldı

10.03.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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'Gülen yüz emojili' yılan 6 bin dolara satıldı

Derisinde üç adet 'gülen yüz emojisi' motifi bulunan Kraliyet Pitonu cinsi yılan, 6 bin dolara (yaklaşık 45 bin TL) satıldı.

CNN International'da yer alan habere göre, yaklaşık 20 yıldır sürüngen yetiştiriciliği ve üreticiliği yapan ABD'li Justin Kobylka'nın Kraliyet Pitonu cinsi yılanı görenleri şaşırtıyor.

Kobylka, aslında altın sarısı ve beyaz renklerden oluşan bir yılan üretmen için uğraştığını ancak 8 yıllık uğraşın sonunda, derisinde gülen yüz emojileri olan bir yılan elde ettiğini söyledi.

"Her 20 hayvandan biri, üzerinde bir gülen surata sahip olabilir" diyen Kobylka, bu işe başladığından beri daha önce hiç üzerinde üç gülen yüz bulunan bir yılan görmediğini belirtti.

Kobylka, 2017'de de gündem olan yılana 6 bin dolara (yaklaşık 45 bin TL) alıcı çıktığını söyledi. Kobylka'nın sayıları 400'ü bulan bir sürüngen koleksiyonu var.

Yılanlardaki söz konusu değişik desenler resesif mutasyonlar sonucunda medyana geliyor.

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