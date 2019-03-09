Gülenciler olduğu gerekçesiyle projeden çekildi

Berlin'de cami, kilise ve sinagogu aynı çatı altında toplayacak “House of One” (Bir Ev) adlı projeye destek veren iş kadını Catherine von Fürstenberg-Dussmann, projede Gülen yapılanmasına yakın bir derneğin yer alması nedeniyle çekildiğini açıkladı.

Catherine von Fürstenberg-Dussmann yaptığı yazılı açıklamada, “Dinler arasında anlayış ve diyalogu teşvik etmek yerine yeni çatışmalar yaratacak bir projeyi destekleyemeyeceğini” belirtti. Projede Müslümanları temsilen yer alan derneğin Gülen yapılanması ile bağlantısı olduğuna işaret eden Dussmann, “Gülen hareketinin” Müslümanlara ait sivil toplum örgütleri ile cami derneklerinin çoğu tarafından kabul görmediğini dile getirdi. Projeden çekilmesine rağmen, House of One projesine inandığını ifade eden Dussman, Berlin’de dinler arası diyalogun sağlanması için bir alana ihtiyacı olduğu kaydetti.

Gülen yapılanmasına yakın dernek

İçinde cami, kilise ve sinagog barındıracak “House of One” projesinde, Müslümanları temsilen Gülen yapılanmasına yakınlığı ile bilinen “Forum Dialog” adlı dernek yer alıyor. Derneğin internet sayfasında, “Forum Dialog’un Fethullah Gülen’in öğretileri ve değerlerinden ilham alınarak kurulduğu, ancak hiçbir şekilde dini ya da etnik anlamda kapalı bir kuruluş olmadığı” belirtiliyor.