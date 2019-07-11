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“Gülen’den ‘cevabı Hz. Muhammed versin’ yanıtı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 12:38 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine "ablalık" yaptığı ve ByLock üzerinden FETÖ lideri Fetullah Gülen’den gelen mesajları paylaştığı iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edildi.4.

Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine "ablalık" yaptığı ve ByLock üzerinden FETÖ lideri Fetullah Gülen’den gelen mesajları paylaştığı iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edildi.
4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Havva Yorgun (47) ile avukatı hazır bulundu. Sanık son sözünde suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Sanık, söz konusu iddianamede ByLock yazışmalarında FETÖ terör örgütü liderinin İslam peygamberi Hz. Muhammed ile görüştüğü iddialarını reddederek, "Eşim de aynı suçlamadan tutuklu. Ben ByLock kullanmadım. Eşimin de kullandığını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

“Gülen’den ‘cevabı Hz. Muhammed versin’ yanıtı
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanığın ByLock hesabında "Kırıkkale’de işçi abilerle bir salondayız. Hocaefendi sohbet ediyor. Sinevizyonda yeşil bir listede Bank Asya’ya ve zor zamanlarda hizmetlere sahip çıkanların ismi var. ’İşte bunlar cennetlik liste’ diyor. Bir de kırmızı liste vardı. Bunlar da süreçten ayrılanlar. Hocaefendi bunların üzerine sohbet etti. Sohbetin sonunda ’Sorusu olan var mı?’ diye sordu. Bir abimiz ’Süreç ne zaman bitecek?’ diye sordu. Hocaefendi gülümsedi, ’Bu soruyu bekliyordum’ dedi. ’Bu sorunun cevabı, yan odada davanın sahibi var. O Hazreti Muhammed. Cevabı o versin’ dedi. Yan odadan Efendimizin sesi duyuldu. ’Dışarıdakiler içeridekilerle aynı seviyeye gelene kadar devam edecek’ dedi" mesajları bulunmuş, sanık da FETÖ soruşturması kapsamında mayıs ayında tutuklanmıştı.

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