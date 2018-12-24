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Gülen'e vasiyetnamesini sunan avukatın FETÖ davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 14:37 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY elebaşısı Fetullah Gülen ile firari Ekrem Dumanlı, kapatılan Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonunun avukatlığını yapan, 2014 yılında Gülen'e vasiyetnamesini sunduğu tespit edilen sanık Hasan Günaydın hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava karara bağlandı -Mahkeme heyeti, sanık Günaydın'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen ve firari Ekrem Dumanlı, kapatılan Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonunun avukatlığını yapan, 2014 yılında Gülen'e vasiyetnamesini sunduğu tespit edilen sanık Hasan Günaydın yargılandığı davada, ''silahlı terör örgütü üyeliği'' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Hasan Günaydın ve avukatı katıldı.

Duruşmada, son savunması sorulan sanık Günaydın, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Günaydın'ı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebini kabul etmeyen heyet, sanığa verilen cezada bir indirim yapmadı.

Heyet, sanığın 2 yılı aşkındır tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkat alıp adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine hükmetti. Heyet, adli kontrol hükümleri kapsamında sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koydu.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, sanık Günaydın'ın FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiği, kapatılan Zaman gazetesi ve Samanyolu televizyonu gibi örgüte müzahir kurumların avukatlığını yaptığı kaydedilmişti.

Sanığın, örgüt yöneticisi ve üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen bazı kişilerle irtibatlı olduğu ifade edilen iddianamede, yine örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı ve Günaydın'ın kullandığı telefon hattıyla 26 Aralık 2014 ile 25 Şubat 2015 arasında toplam 344 kez "ByLock"a erişim yaptığı ifade edilmişti.

Sanık Günaydın'ın ve eşinin Bank Asya'da hesabının olduğu ve örgüt liderinin talimatının ardından hesapta para hareketinin görüldüğü belirtilen iddianamede, bu bankadaki hesabında Eylül 2014'te 5 bin liranın altında para bulunurken Eylül, Ekim ve Kasım 2014'te ise 350-400 bin lira civarında artış olduğu kaydedilmişti.

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