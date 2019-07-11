Gülener: “Yöneticilerin gençleri dinleyecek kulağı olmalı”

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki İnovasyon Merkezi’nce yürütülen “Genç Mühendisler Yaz Kampı” liseliler büyük ilgi gösterdi.

TÜBİTAK tarafından fonlanan, "Geleceği Üret: Genç Mühendisler Yaz Kampı", Nilüfer Belediyesi Nilüfer İnovasyon Merkezi’nin yürütücülüğünde 40 öğrenci ile devam ediyor. Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ERMETAL Ar-Ge Merkezi ortaklığıyla TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamındaki kamp 14 Temmuz’a kadar devam edecek.

Lise ve dengi okullarda öğrenim gören gençlerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerini sağlamak hedefleniyor.

Yenilikçilik, robotik kodlama, 3B modelleme, endüstriyel tasarım ve tasarım maratonu başlıkları altında 5 adımda uygulanan eğitimlerde, gençlerin yenilikçi düşünce ve tasarım odaklı düşünce konusundaki bilgilerini artırarak, fikri projeye dönüştürmenin incelikleri anlatılıyor.

Devam eden kampa, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener konuk oldu.

Turgay Erdem, “Lise ve dengi okullarda öğrenim gören gençlerin, yenilikçi uygulamaların tasarlanmasına yönelik araçların kullanımı konusunda teşvik etmek, onlara gerekli bilgileri aktarmak ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerini desteklemek” olarak ifade eden Erdem, öğrencilerden beklentilerini de şöyle ifade etti:

“Teknoloji ve bilgi çağında yaşayan siz gençlerden beklentimiz, gözlerinizdeki ışığın gücü kadar yüksek. Bunu gözlerinizde görüyoruz. Sahip olduğunuz imkanları üretime ve bilime yönlendirmeniz için sizlere destek vermek de bizim görevimiz” dedi.

“Yöneticilerin gençleri dinleyecek kulağı olmalı”

Programın “İlham Veren Konuşmalar” oturumunda öğrencilere sunum yapan Fahrettin Gülener de, Türkiye’de kalkınma yolunda en büyük ihtiyacın katma değeri yüksek, ileri teknoloji ürünlerinin üretilmesi olduğunu vurguladı. Gülener, “Bilgiyi, bilimin ışığında, takım çalışmasıyla üretime yönlendirirsek, siz gençler sayesinde bugüne kadar sanayi ve dış ticarette yapılan hataların önüne geçeriz. Bunun için de yönetecek kapasitesi olduğuna inanan yöneticilerin, gençleri dinleyecek kulağı olmalı” diye konuştu.