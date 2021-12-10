Gülen’i ziyaret "inandırıcı delil" sayılmadı

Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci hakkında Gülen yapılanmasına üye olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Kararda, Pensilvanya’da Fethullah Gülen’i ziyaret ettiği ortaya çıkan Salih Bezci hakkında kamu davası açmayı gerektirir nitelikte örgüt üyesi olduğuna dair somut, inandırıcı delil elde edilemediği savunuldu. Bu kararın ardından gözler, benzer bir şekilde Gülen yapılanması üyeliğiyle suçlanan ve Bezci’ye Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Gülen’le görüşmesini isteyen eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki soruşturmaya çevrildi.

2013 yılında ATO Başkanlığı’na seçilen Salih Bezci hakkında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. O dönem ATO’da yöneticilik yapan 26 kişinin dosyası da Bezci ile birleştirilmişti. 2016’dan itibaren bazı şüphelilerin telefonlarını dinleyen savcılık, 2009-2013 ve 2013-2017 dönemlerinde yapılan ATO yönetimlerini mercek altına aldı; yönetim ve alt birimlerde örgütsel kadrolaşma bulunup bulunmadığını araştırdı.

"Gökçek’in isteğiyle Gülen’i ziyaret ettim"

Soruşturma kapsamında 23 Haziran 2021 tarihinde şüpheli olarak ifadesi alınan Salih Bezci, ABD’de Fethullah Gülen’i ziyaret ettiği belirterek, bu konuda Melih Gökçek’i suçladı. Bezci, "Melih Gökçek bana Amerika’da Fethullah Gülen ile görüşmemi önerdi ve görüşmem için Amerika’da bir şahıs ile beni irtibatlandırdı" dedi.

2013 seçimlerinde Gülen yapılanmasıyla birlikte hareket ederek seçimleri kazanmakla suçlanan Salih Bezici ifadesinde, "2013’te ATO başkanlık seçimine aday oldum. Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için ATO üyeleri üzerinde etkiliydi. Seçimlerde ısrarla FETÖ güdümünde olan Ayhan Atalay ve ekibiyle birlikte hareket etmem için ısrar ediyordu" ifadesini kullandı. Bezci ayrıca, Gökçek’in şahsından "2013 ATO seçimlerinden önce kendisinden FETÖ adına 30 milyon TL değerinde bir yurt yaptırmasını istediğini" iddia etti. Şüpheli olarak ifadesi alınan Melih Gökçek ise bu iddiaları kabul etmemişti.

Tanıklar da seçimlere işaret etti

Dosyaya, gizli tanık "Sancak"ın da ifadesi girdi. "Sancak", Salih Bezci’ye ilişkin "Kendisi örgütçü değildir ama ATO seçimlerine örgütle beraber hareket ederek girmiş ve 2013 ATO seçimlerini kazanmıştır" dedi. Gülen yapılanmasına bağlı olduğu gerekçesiyle kapatılan Hür Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin eski Genel Sekreteri Ersin Bayram, Bezci'nin "örgütçü olmadığını" ancak örgütten büyük destek alarak ATO seçimlerine girdiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Örgüt bu şahsa destek olmak için üye toplamıştı. Oğlu Efe Bezci de babasına destek toplayabilmek için Genç HÜRSİAD’a girmişti. Bu amaç örgüt tarafından bilinmesine rağmen örgütün de çıkarları olduğu için göz yumulmuştu. Bu şahıs örgüte maddi destekte bulunurdu."

15 kişiye takipsizlik

Ankara Cumhuriyet Savcısı Yavuz Morgül, soruşturma sonucunda Salih Bezci'nin arasında bulunduğu 15 şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, "Bezci’nin örgüt içerisinde sürekli ve yoğunluk arz eder nitelikte eyleminin tespit edilemediği, şüpheli hakkında kamu davası açmayı gerektirir nitelikte örgüt üyesi olduğuna dair somut, inandırıcı delil elde edilemediği" savunuldu.

Takipsizlik verilenler arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker de yer aldı.

Savcılık, 12 eski ATO yöneticisi hakkında ise örgüte üye olmak ve yardım etme suçlarından dava açtı. Bu şüpheliler hakkındaki iddianamede ise Bank Asya’ya para yatırmak, kurban, burs ve himmet şeklinde örgüte yardım toplama gibi eylemler "delil" olarak gösterildi.

Alican Uludağ

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