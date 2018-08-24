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'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesör cezaevinde hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 15:40 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, kendisini "Gülen'in köpeğiyim" diyerek adlandırdığı ileri sürülen, darbe girişiminin ardından yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof.

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesör cezaevinde hayatını kaybetti

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, kendisini "Gülen'in köpeğiyim" diyerek adlandırdığı ileri sürülen, darbe girişiminin ardından yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak (69), tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hayatını kaybetti.
Darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sabri Çolak, 11 öğretim üyesi ile birlikte gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Sabri Çolak'ın bir internet sitesinde, 'Geçmişten İzler' isimli belgeselde örgüte nasıl katıldığını, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'e olan hayranlığını ve bağlılığını belirttiği tespit edildi. Sabri Çolak'ın evinde yapılan aramada 'talebelerim' ibareli not kağıdı, Fethullah Gülen'in fotoğraflarının bulunduğu gazete parçaları ele geçirildi. Çolak, 22 Temmuz 2016'da tutuklanarak cezaevine kondu.
Çolak hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, tanık olarak ifadesine yer verilen Ü.A., Sabri Çolak'ın örgütün etkin üyesi olduğunu iddia etti. Çolak'ın FETÖ/PDY'nin manevi abilerinden olduğunu belirten Ü.A., sanığın elebaşının yanında kaldığını söyledi. Yaptığı sohbetlerde Sabri Çolak'ın himmet topladığını bildiren Ü.A., "Hatta kendisini 'Ben Fetullah Gülen'in köpeğiyim' diye adlandırarak propagandasını yapıyordu" dedi.
Sabri Çolak ise tutuklandığı hakimlikteki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Bu örgütün varlığına 15 Temmuz'a kadar inanmadığını belirten Çolak, "O tarihte sevdiğim, saygı duyduğum Fethullah Gülen'e saygım ve sevgim bitmiştir. Suçluluğu netleşirse, ona zarar vermeye çalışacağım. Şu anda gözümden düşmüştür. 2013 yılında Erzurum'dan birkaç arkadaşımla Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyaret ettik. Çok sevdiğim için, onun da beni çok sevdiği için ziyaretine gittiğimizde birlikte konuşurduk. Yaklaşık 10-11 defa görüşmüşümdür. Ben Fethullah Gülen'i çok sevdiğim için, gönülden bağlı olduğum için sorduklarında hep övdüm. Bu örgüte kesinlikle himmet toplamadım. Sadece eğitim kurumlarına yardım ettim. Ben, kesinlikle hiçbir yerde, 'Ben Fethullah Gülen'in köpeğiyim' şeklinde bir söz söylemedim, iftiradır" dedi.
Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Nisan 2018'de görülen karar duruşmasına çıkan Sabri Çolak duruşmaya tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Suçlamaları reddeden Sabri Çolak, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı, hükümle birlikte tutukluluk halinin devamını karar verildi.
Kalp rahatsızlığı bulunan Sabri Çolak, dün gece tutuklu kaldığı Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaşamını yitirdi.
Sabri Çolak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilecek. Çolak'ın cenazesi memleketi Erzurum'un Pasinler ilçesinde toprağa verilecek.

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'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesör cezaevinde hayatını kaybetti

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