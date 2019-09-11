Gülen’in korumasının eşinin yargılandığı dava karara bağlandı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in bir dönem korumalığını yapan firari polisin eşi sanık Hatice Çelikcan, yargılandığı davada 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Firari olan sanık Hatice Çelikcan hakkında hükmen tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’in bir dönem korumalığını yapan firari eski polisin eşi Hatice Çelikcan’ın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya firari sanık Hatice Çelikcan ve avukatı katılmadı.

"Bu şahısla görüşmüş dahi değilim"

Duruşmada tanık dinlendi. Firari sanık Hatice Çelikcan’ı tanımadığını söyleyen tanık, “Ben sanık Hatice Çelikcan’ı tanımıyorum ancak eşi Nazım ya da Nazmi bildiğim şahsı tanıyorum. Bu şahısla 2 kez görüştük. Amasya’da iş yerimize gelmişti. Eşim eczacılık yapıyordu. Bizden ilaç almaya gelmişti. Öğle vaktinde çıktığımda karşılaştık. Kendisinin emekli polis olduğunu, Amerika’ya gittiğini, Fethullah Gülen’in malikanesine gittiğini, orada kaldığını, orada çalışıp çalışmadığına ilişkin bir şey söylemedi. Ben Hatice Çelikcan’ı tanımıyorum. Bu şahısla görüşmüş dahi değilim” dedi.