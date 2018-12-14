Gülen'in mendil gönderdiği FETÖ'nün 'Erzurum kasası'na 17,5 yıl

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in kağıt mendilini gönderdiği, örgütün 'Erzurum kasası' olarak bilinen 'Habbab Hoca' lakaplı Ünal Üneş, yargılandığı Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Yaklaşık 1,5 yıl aranan, Yunanistan'a kaçarken sahte kimlik ve pasaport ile yakalanan Ünal Üneş'e ayrıca 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2,5 yıl hapis cezası verildi.

Erzurum'da FETÖ/PDY'ye yönelik açılan dava kapsamında yaklaşık 1,5 yıl aranan Ünal Üneş, 4 Kasım 2017'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Üneş'in üzerinde yüklü miktarda döviz ve sahte pasaport ile kimlik çıktı. Erzurum'a getirilen Ünal Üneş, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Üneş, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullanmadığını ileri süren Ünal Üneş, "Örgütün il yapılanması ve tepe yönetimi ile ilgili bilgim yok. Bu yapılanmalar içerisinde bulunmadım. Hakkımda yakalama emri olduğunu duyduğum için üzerimde başkası adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ve pasaport bulunuyordu. Bana bunları Ankara'da 'Barış' isimli bir kişi getirmişti. Bu kişiyi ben bulmadım, kendisi beni buldu. Kimin gönderdiğini bilmiyorum. Bunlar için herhangi bir para vermedim. Yaklaşık 1,5 yıldır hakkımda yakalama emri bulunuyor. Ben çeşitli yerlerde, kendi imkanlarımla saklandım. Kimse bana yardım etmedi. Daha önce yapmış olduğum ticaretten dolayı birikmiş param vardı. Bu para ile bugüne kadar geçimimi sağladım. Zaten yakalandığımda da üzerimde yüklü miktarda döviz bulundu. Bunlar benim kendi paramdır. Kimse bana maddi destekte bulunmamıştır" diye konuştu.

17,5 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada karar açıklandı. Tutuklu sanık Ünal Üneş, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Üneş ayrıca 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Toplam 17,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Ünal Üneş'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi. Hazırlanan gerekçeli kararda, Üneş'in örgütsel faaliyetler kapsamında Burundi ve Nepal ülkelerine gittiği, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan örgüt lideri Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğine yer veridi. Kararda, Ünal Üneş'in eşi Sevilay Üneş gözaltına alındığı sırada arama yapıldığı, beyaz renkli, üzerinde 'Muhterem Habbab Hocama verilecek, Gön: Erdal Şenetiler (ABD hediyesi)' ibareleri bulunan zarf içerisinde Fethullah Gülen tarafından gönderilen 1 kağıt mendilin ele geçirildiğine vurgu yapıldı.

Tanık ifadelerine de yer verilen gerekçeli kararda, 13 yıl hapis cezası alan Erzurum Barosu eski Başkanı Mehmet Güzel'in beyanları da yer aldı. Mehmet Güzel, "Ünal Üneş, Fethullah Gülen ve yakın aile efradının özel işlerini takip ederdi. Bu kişilerin yaşlı ve uzak olmasından kaynaklı özel işlerini halleder, sıkıntılarını çözümler, hukuki problemlerini de bana getirirdi. Habbap Hoca ismi ile anılırdı" dedi.

Başka bir FETÖ sanığı, itirafçı Osman Dolar ise "Bu şahıs emekli öğretmendi. Çok eskiden beri Erzurum'da olduğu için geniş bir çevresi vardı. Bu şahsın bölge abileri olan İhsan İnal ve Ali Osman Şaylı ile sürekli görüştüğünü, alt kadroyla ilişkisi olmadığını biliyorum. Bu şahıs 2014 yılı içerisinde Erzurum'u terk etti. Bu şahsın 2010 yılında 2012 yılına kadar Erzurum'da bulunduğu sırada katalog evlilikten sorumlu kişiydi" diye konuştu.

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