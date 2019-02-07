Raporda, sanığa ait müzikçalarda yer alan ses dosyası üzerinde yapılan incelemede, bir bölümünde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kendi sesinden konuşmalarının, diğer bölümlerinde müzik kayıtlarının olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanarak örgütün "mahrem abisi" olduğu değerlendirilen sanık Celal D'nin adresinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyal üzerinde, Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme tamamlandı.

Raporda, ses dosyasının deşifresinin bir bölümünde FETÖ elebaşı Gülen'in örgüt mensuplarına hitaben şu ifadeleri yer alıyor:

"İnanmış ve faziletli arkadaşlarımız ayrı devlette çok mühim noktalarda bulunmalıdırlar. Düzensizliği inşallah düzene koyacaklardır. Ancak bu insanlardır ki şu kan dökmeye, insan öldürmeye, can kıymaya son vereceklerdir. İnsanlığın kadir ve kıymetinin yok olduğu dönemde bu işe bir son vereceklerdir. Binaenaleyh üniversitelerde duracaklar, liselerde de duracaklar, emsali çeşitli orta dereceli okullarda durup vazife yapacaklardır. Hatta ayrı devlette yerlerini alacak memurin grubu arasında vazife yapacaklar. Normaldir, hayatidir bir bakıma şeriatı fıtriyeye göre görev zaruriyeti, bu işin bir yönüdür."

Yurt dışına kaçak yollardan çıkmak isterken Edirne'de yakalanan sanık Celal D, 2 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

- "İddianameden"

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.