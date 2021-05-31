Gülen'in Yeğeni MİT Operasyonuyla Yurtdışında Yakalandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yurtdışında gerçekleştirdiği bir operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Selahaddin Gülen’in hangi ülkede yakalandığına dair bir açıklama yapılmadı. Yakalanarak Türkiye’ye getirilen Selahaddin Gülen’in örgütün üst düzey yetkilileriyle yakın temas içerisinde bulunduğu ve onların yardımıyla 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurtdışına kaçtığı ifade ediliyor.

Selahaddin Gülen hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçu haricinde küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı suçlamasıyla da yakalama kararı olduğu belirtiliyor.

Selahaddin Gülen’in bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önemli bir ismi yakaladık diyerek ifade ettiği kişi olabileceği ifade ediliyor.

