Güler: "Dışa bağımlılıktan kurtulmak için yerli ürünleri önerin"

Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, ağız bakım ürünlerinde bir yılda 70 milyon dolar açık verildiğine dikkat çektiği meslektaşlarına, "Dışa bağımlılıktan kurtulmanın yolu hastalarımıza yerli ağız bakım ürünlerini önermekten geçer. Çok kaliteli yerli ürünlerimiz var. Lütfen hastalarımıza yerli ürünlere teşvik edin" dedi.

Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, Adana Diş Hekimleri Odası ile Türk Diş Hekimleri Birliğinin ortak düzenlediği ‘Tam Seramik Restorasyon Uygulamaları’ seminerinde sadece ağız bakım ürünlerinde bir yılda 70 milyon dolar açık verildiğini belirterek, “2017 yılı ithalat ve ihracat rakamlarına bakıldığında diş fırçası, diş macunu, diş ipi, protez yapıştırıcısı gibi ağız bakım ürünlerinde 70 milyon dolarlık açık olduğu görülmektedir. Dışa bağımlılık had safhadadır. Dışa bağımlılıktan kurtulmanın bir yolu hastalarımıza yerli ağız bakım ürünlerini önermekten geçer. Çok kaliteli yerli ürünlerimiz var. Lütfen hastalarımıza yerli ürünlere teşvik edin. Paralarımızı dışarıya kaçırtmayalım. Periodontoloji uzmanı meslektaşlarımıza sorduğumuzda diş fırçalamada macunun etkisinin yüzde 10, fırçanın etkisinin yüzde doksan olduğunu söylüyorlar. Ülkemizde sadece ağız bakım ürünlerinde bir yılda 70 milyon dolar açık veriyorsak bazı ülkelerin liderleri çıkıyor ’ben sizin ekonominizi mahvederim’diyor. Bu yüzden yerli ürün kullanın ve hastalarınıza tavsiye ediniz" diye konuştu.



