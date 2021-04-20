HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Güler Işık kimdir? Demet ve Alişan konuğu Güler Işık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Güler Işık kimdir? Demet ve Alişan konuğu Güler Işık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

20.04.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gündüz kuşağının sevilen ve ilgi ile takip edilen programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına bugün Güler Işık konuk oldu. Bir dönem kanser hastalığıyla mücadele eden Güler Işık, gördüğü rüya ardından tesettüre girmişti. Dişi İbrahim Tatlıses lakabıyla bilinen Güler Işık hakkında araştırma yapılmaya başlandı. Peki, Güler Işık kimdir? Demet ve Alişan konuğu Güler Işık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Güler Işık kimdir? Demet ve Alişan konuğu Güler Işık kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden olan Güler Işık, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Güler Işık kimdir, kaç yaşındadır? Güler Işık aslen nerelidir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Dişi İbrahim Tatlıses olarak nam salan ünlü ses sanatısı Güler Işık 30 Haziran 1967 tarihinde dünyaya geldi. İşte hakkında tüm merak edilenler...

GÜLER IŞIK KİMDİR?

Müzisyen, Türk Halk Müziği Sanatçısı, Oyuncu, Sanat Yönetmeni Güler Işık, 30 Haziran 1967 tarihinde dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfa Sivereklidir.

Babasının desteği ile Gaziantep Halk Evi'nde 2 sene Halk Müziği eğitimi alan Güler Işık daha sonra çay bahçelerinde programlar yapmaya başlamış, 1977 senesinde Ankara'ya taşınmıştır.

Ankara Radyosu tarafından gerçekleştirilen bir yarışmayı kazanan Güler Işık henüz kaset çıkarmadan televizyon dünyasına adım atmış ve plakçılardan kaset teklifleri almaya başlamıştır.

Müzik kariyerinin dışında oyunculuk geçmişi de bulunmaktadır. 5 sinema ve tv filmi ile bir dizide de rol almıştır. Türk Halk Müziği'nin usta isimlerinden Güler Işık, Kırgın, Şey Yani, Acılar albümleriyle tanınmaktadır.

RÜYASI ÇIKINCA TESETTÜRE GİRDİ

Kanser tedavisi başlayan Işık, Umre'ye gitme kararı aldı. Umre ziyareti sırasında şifa bulmak için dua eden ve iyileştiğine dair Allah'ın kendisine bir işaret göndermesini isteyen Işık, gece etkileyici bir rüya görür. Kanserin etkisiyle koltuk altında üç tane beze oluşan Işık, rüyasında, koltuk altından üç tane böceğin çıktığını görür. Umre ziyaretinden dönüşünde ameliyat olan Işık'ın koltuk altındaki kanser hücrelerinin yok olduğu görülür.

Rüyası doğru çıkan ve duasının kabul olduğunu öğrenen Işık, radikal bir kararla tesettüre girdi ve namaza başladı. Işık, tesettüre nasıl girdiğini ve hastalık sürecinde yaşadığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Bundan sonra sahne hayatına ara vermeyeceğini söyleyen Işık, içkili olmayan mekanlarda, kına gecelerinde sahne alacağını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
55 yaş üstü ne zaman aşılanıyor?55 yaş üstü ne zaman aşılanıyor?
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

En Çok Okunan Haberler

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Tam kapanma yeniden gündemde: En az 28 gün

Durum hiç iç açıcı değil! Yoğun bakımlar gençlerle dolu

Durum hiç iç açıcı değil! Yoğun bakımlar gençlerle dolu

'Çenem titredi, tüylerim diken diken oldu'

'Çenem titredi, tüylerim diken diken oldu'

Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecek 2 Türk takımını açıkladı

Avrupa Süper Ligi'ne katılabilecek 2 Türk takımını açıkladı

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

Bakan Koca'nın açıklamasıyla sıraya girdiler

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

Yasaklandı! Her aileden 1 kişi kabul edilecek

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Son Dakika! Mısır'da tren kazası: 100'den fazla kişi yaralandı

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

Dünyanın en büyük aşı üreticisi Hindistan'da durum daha kötüye gidiyor

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

O ülkeleri örnek gösterdi: Birkaç haftalık tam kapanma...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.