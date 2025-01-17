Güler Sabancı kurdeleyi kesti! Kasnak Restoran Maslakta kapılarını açtı

Güler Sabancı açılış kurdelesini kesti

Büşra Zambak’ın hayalini gerçekleştirdiği Kasnak restoranının açılışı, Güler Sabancı’nın kurdeleyi kesmesiyle taçlandı. MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu ve Büşra Zambak ile birlikte kurdeleyi kesen Sabancı, eski aşçısı Zambak’a olan desteğini bir kez daha gösterdi. Törene ayrıca MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya ve programın yapımcısı İrem Kanan da katılarak bu özel güne renk kattı.

MasterChef yarışmacılarından büyük destek

Kasnak’ın açılışı adeta bir MasterChef buluşmasına sahne oldu. Yarışmanın geçmiş sezonlarından Serhat Doğramacı, Metin Yavuz, Ayaz Geçer (Kanatçı Ayaz), Gamze Tosun, Uğur Kardaş ve bu yılın dikkat çeken yarışmacılarından Hakan Dündar gibi isimler, Büşra Zambak’ın yanında yer aldı.

Yarışmacılar arasındaki dayanışma ve samimiyet, açılışın en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

“Hayalini kurduğum gün”

Büşra Zambak, açılış sonrası duygularını Instagram hesabında paylaştığı şu sözlerle dile getirdi: "Hep hayalini kurduğum bugünün, ikinci hayali de birlikte kurdele kesmekti. Elinizin uğurlu olduğuna inanıyorum çünkü benim hayatıma dokunduğunuzda her şey değişti. Bu özel günümde yanımda olan herkese minnettarım."

Zambak, paylaşımında eski jüri üyeleri, MasterChef arkadaşları ve kendisine destek olan dostlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Unutulan bir kasnaktan unutulmaz bir lezzete

Misafirlerini ağırlamaya başlayan Kasnak Restoran, Büşra Zambak’ın elleriyle açtığı lavaşlardan hazırlanan Kayseri yağlaması ve nevzine tatlısıyla büyük beğeni topladı. Yoğun ilgi nedeniyle yağlamalar gün içinde tükendi. Samimi atmosferi ve özgün lezzetleriyle Kasnak, İstanbul’un yeni gastronomi favorisi olmaya aday.

#işbirliği