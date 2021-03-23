Gülfem Saydan Sanver kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Gülfem Saydan Sanver’in yazdığı kitapların birçoğu Fransa’da basıma girdi. “Seçim Kampanyaları ve Siyasi Partilerin Karşılaştırmalı Seçim Stratejileri” üzerine yaptığı çalışma 2013 yılında A.N.R.T yayınevi tarafından basıma girdi ve bu kitap bu konuda yazılan Avrupa’daki ilk kitap oldu. Gülfem Saydan Sanver, daha önce CNN Türk ve HaberTürk kanallarında analist yorumcu olarak görev almıştır.

GÜLFEM SAYDAN SANVER KİMDİR? Dr. Gülfem Saydan Sanver liseyi Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi’nde, üniversiteyi Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okumuştur. Gülfem Saydan Sanver yüksek lisans ve doktora eğitimini Fransa'nın Paris şehrinde yer alan Sorbonne Üniversitesi'nde "Siyasal İletişim" üzerine yapmıştır. Karşılaştırmalı seçim kampanyaları üzerine yazdığı doktora tezi jürinin oy birliği ile yüksek onur ödülü almıştır.

Türkiye'deki Seçim Kampanyaları ve Siyasi Partilerin Karşılaştırmalı Seçim Stratejileri üzerine yaptığı çalışma 2013 yılında A.N.R.T Yayınevi tarafından Fransa'da basılarak bu konuda Avrupa'da basılan ilk kitap olmuştur. Sosyo-ekonomik ve kültürel sınıf farklılıklarının algılama üzerindeki etkileri üzerine yazdığı 2. kitabı Editions Universitaires Européennes Yayınevi tarafından 2014 senesinde Fransa ülkesinde basılmıştır.

Türkiye'de yapılan 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç'in seçim kampanyasında siyasal iletişim direktörlüğünü yapmıştır ve seçim sonucunda CHP 1989 senesinden beri ilk defa bu ilçede yani Sarıyer'de seçimi kazanmıştır. 2011 yılından itibaren Sarıyer Belediye başkanı Şükrü Genç'e siyasal iletişim danışmanlığı yapan Gülfem Saydan Sanver, 2014 yılındaki yerel seçimlerinde direktörlüğünü üstlendiği kampanya ile de Sarıyer'de %51'lik başarı yakalamış ve bu sonuç ile Sarıyer iki seçim arası en çok oy yükselten ilçelerden birisi olmuştur.