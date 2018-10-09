Prof. Özkan, Gülhane Eczacılık Fakültesi'nin bu yıl kapılarını açtığını ve 87 öğrencisiyle eğitim dönemine başladığını belirterek, öğrencilerin 5 yıl sürecek eğitimleri süresince Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin hem bilimsel hem de sosyal anlamda tüm olanaklarıyla eğitim alacaklarını, meslekleriyle ilgili kazanacakları teorik bilgileri de merkez bünyesinde izleme ve uygulama imkanına da sahip olacaklarını söyledi.

2018-2019 eğitim-öğretim döneminde ilk kez öğrenci kabul eden sağlık temalı ilk devlet üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eczacılık Fakültesi, majistral ürün hazırlamanın yanı sıra kalite kontrol ve analiz faaliyetleriyle de öne çıktı.

DUYGU YENER - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yalçın Özkan, üniversite olarak, her türlü teknolojik donanıma sahip olduklarını belirterek, "yerli ve milli aşı" çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Gülhane Eczacılık Fakültesinin eczacılık eğitiminde örnek bir model olacağını vurgulayan Özkan, amaçlarının iyi eğitim almış, eğitim alırken araştıran, yorumlayan ve doğru şekilde uygulayan, mesleğini seven eczacılar yetiştirmek olduğunu dile getirdi.

- Sağlık ve Milli Savunma bakanlıkları ile protokol

Özkan, Sağlık ve Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan protokoller kapsamında, hastalıkların teşhis ve tedavilerine yönelik ihtiyaç duyulan majistral ürünlerin hazırlanması yanında ilgili kurumlardan talep gelmesi halinde de özellikle temininde güçlük çekilen ürünlere ulaşılmasını sağladıklarını belirtti.

Söz konusu faaliyetleri merkez bünyesindeki ileri düzeyde sistem ve cihazlar ile sağladıklarını vurgulayan Özkan, ayrıca Milli Savunma Bakanlığının tıbbi cihaz ve ilaçlarına yönelik bazı kalite-kontrol faaliyetlerinin de merkez bünyesinde devam ettiğini aktardı.

Eczacılık Bilimleri Merkezindeki çalışmaların bilimsel alanda da yoğun şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Özkan, eczacılık teknolojisi alanında yeni ilaç şekillerinin geliştirilmesi, kalite-kontrol ve analizleri ile toksikoloji bilimine yönelik olarak çevre ve biyolojik örneklerden zararlı etkileri olan bazı organik ve inorganik maddelerin analizi, genetik toksisite testleri, oksidatif stres ölçümleri gibi alanlarda birçok bilimsel araştırmanın içerisinde de yer aldıklarını anlattı.