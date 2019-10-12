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Gülhanım nine, ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 17:57 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde yalnız yaşayan Gülhanım Karameşe (90), Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için, kendi emeğiyle örüp sakladığı çorapları Mehmetçiğe gönderdi.

Gülhanım nine, ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi

Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK(Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Gemerek ilçesinde yalnız yaşayan Gülhanım Karameşe (90), Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için, kendi emeğiyle örüp sakladığı çorapları Mehmetçiğe gönderdi.
İlçede Kaymakamlığın sosyal konutlarında yaşayan ve eşini 7 yıl önce kaybeden 6 çocuk annesi Gülhanım Karameşe, televizyondan Türk askerlerinin Suriye'de operasyon yaptığını öğrendi. Bir şeyler yapmak ve askere destek olmak isteyen Karameşe, gece rüyasında askerlere çorap gönderdiğini gördü. Sabah uyandığında daha önce örüp sakladığı yün çorapları sandığından çıkardı. Komşusunun yardımıyla PTT'ye giderek, çorapları kargo ile sınır bölgesine gönderdi. Karameşe'nin bu duyarlı davranışı PTT çalışanları nı da duygulandırdı.
Asker için bir şeyler yapmak istediğini anlatan Karameşe, "Sınırda savaş olduğunu öğrendim. Evde eskiden ördüğüm çorapları gece uykuda gönderdim. Sabah kalktım komşumla konuştum. Düştüm yola, elimde baston ve çoraplarla PTT ye vardım. 'Bunları Mehmetçiğe gönderin' dedim. Sağ olsunlar elimden aldılar, 'biz göndeririz' dediler. Sonra tekrar yola düştüm. Allah askerimizi korusun, kollasın. Amaçlarına, babalarına kavuştursun. Hakkım helal olsun. Önümüz kış, giysin üşümesinler" dedi. Komşuları da Gülhanım Karameşe'nin duyarlı davranışı nedeniyle kutlayarak destek verdi.

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Gülhanım nine, ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdiGülhanım nine, ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdiGülhanım nine, ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdiGülhanım nine, ördüğü çorapları Mehmetçiğe gönderdi

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