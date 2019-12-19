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Gülhanım’ın katil zanlısı eski eşine, ’iyi hal’siz ağırlaştırılmış müebbet

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 09:13 | Son Güncelleme

Antalya’da boşandığı eşi Gülhanım Doğu’nun başkasıyla evleneceğini duyunca, ’Benden başkasıyla olamazsın’ diyerek evinin bulunduğu apartman girişinde eski eşini 6 bıçak darbesiyle öldüren Veysel Yat, iyi hal indirimi uygulanmaksızın ‘Tasarlayarak İnsan Öldürme Suçu’ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.Olay, geçtiğimiz 29 Nisan günü saat 01.40 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi’nde meydana geldi.

Antalya’da boşandığı eşi Gülhanım Doğu’nun başkasıyla evleneceğini duyunca, ’Benden başkasıyla olamazsın’ diyerek evinin bulunduğu apartman girişinde eski eşini 6 bıçak darbesiyle öldüren Veysel Yat, iyi hal indirimi uygulanmaksızın ‘Tasarlayarak İnsan Öldürme Suçu’ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçtiğimiz 29 Nisan günü saat 01.40 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya’da oturan Veysel Yat, 4 yıl önce ayrıldığı 2 çocuğunun annesi Gülhanım Doğu’nun başka biriyle evleneceğini öğrendi. Gülhanım Doğu’nun işe geliş gidiş saatlerini ve kaldığı evi öğrenen Veysel Yat, gece yarısı Kızılarık Mahallesi’nde oturduğu apartmanın önünde beklemeye başladı.
Veysel Yat, burada iddiaya göre servisten inen Doğu’nun önünü kesti, kimseyle evlenmesini istemediğini belirterek, ’Benden başkasıyla olamazsın’ dedi. Gülhanım Doğu ise binaya girmek istedi. Bu sırada yanındaki bıçağı çeken Veysel Yat, eski eşini vücudunun çeşitli yerlerinden 6 bıçak darbesiyle ağır yaraladı.
Kanlar içinde kalan Doğu’yu fark eden yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gülhanım Doğu, gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Veysel Yat ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Veysel Yat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gülhanım Doğu ise 6 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Veysel Yat’ın yargılanmasına devam edildi. Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Veysel Yat, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.
Karar açıklanmadan önce son sözü sorulan sanık Yat, “Siz bilirsiniz” dedi. Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti ise, Veysel Yat’a iyi hal indirimi uygulanmaksızın, ‘Tasarlayarak İnsan Öldürme Suçu’ndan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Ayrıca sanığa, ‘Konut İhlali’nden dolayı da 1 yıl ceza verildi.

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