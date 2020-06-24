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Gülhatmi Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2020 10:53 | Son Güncelleme

Boyu 1 metreden fazlaya ulaşabilen, köklerinin derinliği 50 santimetreye kadar uzanabilen gülhatmi bitkisi, ülkemizde Akdeniz bölgesinde bolca yetiştirilir.

Gülhatmi Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Boyu 1 metreden fazlaya ulaşabilen, köklerinin derinliği 50 santimetreye kadar uzanabilen gülhatmi bitkisi, ülkemizde Akdeniz bölgesinde bolca yetiştirilir. Sadece hatmi adıyla da bilinir. Mor, beyaz, sarı ve pembe çiçekleriyle güzel bir görünüme sahiptir. Kökleri, çiçekleri ve yaprakları şifa deposudur. Bahçelerde, yol kenarlarında görülebilir. Kendi tohumlarını salarak çevreye yayılabilir. Şifa verici özelliklerinden dolayı Mısır'da, Çin'de ve İran'da yoğun olarak kullanılır.

Oldukça lezzetli bir bitki olan gülhatmi; lezzetinin yanı sıra vücut için yararlı birçok besin değerine sahiptir. A, C, B vitaminleriyle birlikte demir, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko gibi birçok bileşeni içeriğinde bulundurur.

Gülhatmi tohumu ne zaman ekilir: Gülhatmi tohumunun ekimi için en uygun zaman şubat-mart ayları ile eylül-kasım ayları arasındaki zaman dilimidir. Gülhatmi, genellikle fazla bakıma ihtiyaç duymadan kolaylıkla yetişen bir bitkidir. Yetişkin boya eriştikten sonra toprağa tohumlarını dökerek çoğalır. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde çiçek açar. Toprak, güneş ve su açısından uygun koşullar sağlandığı durumda çok dallı ve çiçekli olarak büyür. Aksi takdirde tek bir dal ve bu dal üzerinde büyüyen çiçekler verir.

Gülhatmi Çayının Faydaları

gülhatmi çiçeği

  • Emziren annelerin süt üretimi artırır.
  • Balgam söktürücü özelliği vardır.
  • Öksürüğe karşı etkilidir ve öksürükten kaynaklı tahrişleri giderir.
  • Bronşit ve astım gibi hastalıkların semptomlarının hafiflemesine yardımcı olur.
  • Yüksek tansiyona karşı etkilidir.
  • Adet sancılarını hafifletir.
  • Hücre yenileyici özelliği vardır.
  • Diş eti problemlerine iyi gelir.
  • Bademcik gibi enfeksiyonların iyileşme sürecini hızlandırır.
  • Diş iltihaplarının tedavisini destekler.
  • Kolesterolü dengede tutma özelliğiyle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur.
  • Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayarak vücudu rahatlatır ve toksin birikimi ile oluşan hastalıkların önüne geçer.
  • İdrar söktürücü özelliği vardır.
  • Serbest radikallerle savaşarak kansere karşı önleyici etki gösterir.
  • Kabızlık, hazımsızlık gibi sindirim sistemi sorunlarına karşı etkilidir.
  • Gastrit ve ülser gibi mide rahatsızlıklarına karşı hem önleyici hem de tedavi edici özelliklere sahiptir.
  • Gülhatmi çayının gargara olarak kullanılması boğaz ve ağız içi iltihaplarında tedavi edici etki gösterir.
  • Soğuk algınlıklarına karşı savaşır.
  • Erkeklerde sperm kalitesini yükseltir.
  • Gülhatmi çayı ile cildi silmek nemlendirici etki gösterir ve ayrıca güneş lekelerinin giderilmesine yardımcı olur.
  • Böbrek taşlarının vücutta yarattığı etkiyi hafifletir.
  • Karaciğerde yağ birikmesini önler.
  • Metabolizmayı hızlandırır, böylece kilo vermeye yardımcı olur.

Gülhatmi Çayı Nasıl Hazırlanır?

gülhatmi kurusu

Gülhatmi, hazır olarak satın alınabileceği gibi, bitkinin çiçekleri kurutularak da elde edilebilir. Hazırlanan çay içilebilir veya boğaz ve ağız içi sorunlarına karşı gargara olarak kullanılabilir.

1. 1 tutam kurutulmuş gülhatmi çiçeği, 1 bardak sıcak suyun içine atılır.

2. Birkaç dakika demlendikten sonra içime hazır hale gelir.

Gülhatmi Çiçeği Nasıl Kurutulur?

Bitkinin ilkbahar ve yaz aylarında açan çiçekleri toplanır. Nem alan bitkinin küflenmiş olması ihtimalinden dolayı kullanılması zararlı etkilere yol açabilir. Bu sebepten ötürü hava ve nemden uzak bir yerde saklanmalıdır. Çiçekleri toplanan bitkinin yapraklarında sararma olmamasına dikkat edilmelidir. Sararmış yapraklı bitki hastalıklıdır. Toplanan çiçekler gölge ve havadar bir yerde kurutulduktan sonra çay yapılmak üzere muhafaza edilir. Eğer kökler de kurutulacak ise, kök toplamanın en uygun zamanı sonbaharın bitimidir. Kökü alınan bitki genellikle 2 yıllıktır. Kökün etrafı temizlendikten sonra 20 santimetreye kadar olan kısım çıkartılarak gölgede kurutulur.

Gülhatmi Çayının Yan Etkileri

Doğrudan bir yan etkisi bulunmamasına rağmen, bazı durumlarda dikkatli kullanılması önerilir. Söktürücü etkisi nedeniyle, gebeliğin başlangıcında tüketilmesi tavsiye edilmez. Gebeliğin devamı ve emziren anneler ile ilgili net sonuçlar olmadığı için, ölçülü içilmesinde fayda vardır.

Karaciğer ve böbrek hastaları için belirlenen araştırmalarla belirlenen güvenli bir dozu yoktur. Sürekli ilaç kullananlar, bu ilaçlar ile etkileşim yapma ihtimalini göz önünde bulundurup, doktordan fikir alarak gülhatmi çayını tüketebilir.

Gülhatmi çayı bazı bireylerin kan şekerini düşürebilir. Baş dönmesi, halsizlik, baş ağrısı gibi kan şekeri düşmesiyle ortaya çıkabilecek belirtilere rastlandığı takdirde bir hekime başvurulmalıdır.

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