Gülhatmi Çayı : Faydaları Nelerdir, Nasıl Hazırlanır?

Boyu 1 metreden fazlaya ulaşabilen, köklerinin derinliği 50 santimetreye kadar uzanabilen gülhatmi bitkisi, ülkemizde Akdeniz bölgesinde bolca yetiştirilir. Sadece hatmi adıyla da bilinir. Mor, beyaz, sarı ve pembe çiçekleriyle güzel bir görünüme sahiptir. Kökleri, çiçekleri ve yaprakları şifa deposudur. Bahçelerde, yol kenarlarında görülebilir. Kendi tohumlarını salarak çevreye yayılabilir. Şifa verici özelliklerinden dolayı Mısır'da, Çin'de ve İran'da yoğun olarak kullanılır.

Oldukça lezzetli bir bitki olan gülhatmi; lezzetinin yanı sıra vücut için yararlı birçok besin değerine sahiptir. A, C, B vitaminleriyle birlikte demir, magnezyum, fosfor, potasyum, çinko gibi birçok bileşeni içeriğinde bulundurur.

Gülhatmi tohumu ne zaman ekilir: Gülhatmi tohumunun ekimi için en uygun zaman şubat-mart ayları ile eylül-kasım ayları arasındaki zaman dilimidir. Gülhatmi, genellikle fazla bakıma ihtiyaç duymadan kolaylıkla yetişen bir bitkidir. Yetişkin boya eriştikten sonra toprağa tohumlarını dökerek çoğalır. İlkbahar ve yaz mevsimlerinde çiçek açar. Toprak, güneş ve su açısından uygun koşullar sağlandığı durumda çok dallı ve çiçekli olarak büyür. Aksi takdirde tek bir dal ve bu dal üzerinde büyüyen çiçekler verir.