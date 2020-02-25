HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gülistan Doku 52 gündür kayıp!

Gülistan Doku 52 gündür kayıp!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 14:28 | Son Güncelleme

Tunceli'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, Sarısaltuk Viyadüğü'nden başlanarak, Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin olduğu kapakların yer aldığı 10 kilometrelik alana genişletildi.

Gülistan Doku 52 gündür kayıp!

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır
Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

ARAMA ALANI GENİŞLETİLDİ

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 52'nci günde de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri ile Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama- Kurtarma (JAK) timleri ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama- kurtarma ekipleri katıldı. Arama çalışmaları, Sarısaltuk Viyadüğü'nden başlanarak, Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin bulunduğu kapakların olduğu 10 kilometrelik alana genişletildi.

Kayıp Gülistan'dan bugün de ize rastlanılmadı.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
İstanbul Valiliği uyardı! İstanbul Valiliği uyardı!
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
Anahtar Kelimeler:
Gülistan Doku Tunceli

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Eyvallah Rıza Baba'

Soylu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı! 'Eyvallah Rıza Baba'

Tarihi karar! ''Federasyon istifa edene kadar maçlara çıkmayacağız''

Tarihi karar! ''Federasyon istifa edene kadar maçlara çıkmayacağız''

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Yasak Elma'da şok sahne! Böyle veda ediyor!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Hepsi yasaklandı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Hepsi yasaklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'daki şehit sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'daki şehit sayısını açıkladı

Korkunç cinayet! Genç kadın nişanlısını boğazını keserek öldürdü

Korkunç cinayet! Genç kadın nişanlısını boğazını keserek öldürdü

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Afyonkarahisar’da 'koronavirüs şüphesi' iddialarına açıklama

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Henüz 1 buçuk aylık evlilerdi... Ankara'da korkunç olay!

Henüz 1 buçuk aylık evlilerdi... Ankara'da korkunç olay!

Diğer Haberler
Ünlü iş adamının oğlu intihar etti

Ünlü iş adamının oğlu intihar etti

İdlib'e tank sevkiyatı

İdlib'e tank sevkiyatı

Üniversite personelinden Atakan Kaylar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Atakan Kaylar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı! Hızı 100 km'ye çıkacak

İstanbul Valiliği uyardı!

İşte İstanbul'un kaza noktaları! Bu 10 yere dikkat

İstanbullular bu 10 noktaya dikkat!

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.