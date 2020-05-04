Gülistan Doku'dan 121 gündür haber alınamıyor

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

Göldeki çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve Ankara, Mersin, Çanakkale ve Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler ile İstanbul Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi katıldı.

DOKU'DAN BUGÜN DE HABER ALINAMADI



Kentte hafta sonundan itibaren aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü baraj gölünde dalgıç polisler, Sarı Saltuk Viyadüğü mevkisinde belirlenen alanlarda dalış yaparak aramalarını sürdürdü.

AFAD ve JAK görevlileri de gün boyu botlarla göl yüzeyinde ve kıyılarda arama yaptı.

Doku'nun kaybolduğu ilk günden beri AFAD, JÖAK, JAK, polis ve jandarma ekipleri, dalgıçlar, yakınları ve gönüllülerce helikopter, arama köpekleri, botlar, gelişmiş teknolojik cihazlar ile Munzur Çayı ve su sağladığı Uzunçayır Baraj Gölü'nde aranan genç kızdan bugün de haber alınamadı.