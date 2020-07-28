HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gülistan Doku'dan 206'ncı günde de iz yok! Erkek arkadaşın tutuklanma talebine ret

Gülistan Doku'dan 206'ncı günde de iz yok! Erkek arkadaşın tutuklanma talebine ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2020 17:56 | Son Güncelleme

Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesi çalışmaları devam ederken, Doku'yu arama çalışmaları 206'ncı günde, AFAD ekiplerinin gölde botlar ile yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'in Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı ve Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Z.A.'nın gözaltına alınarak, tutuklanma talebi de reddedilerek, soruşturmanın tutuksuz devam edilmesine karar verildi.

Gülistan Doku'dan 206'ncı günde de iz yok! Erkek arkadaşın tutuklanma talebine ret

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'inci sınıf öğrencisi olan ve 5 Ocak'tan beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun son görüldüğü Sarısaltık Viyadüğü'nün altından geçen Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki suyun tahliyesi çalışmaları devam ederken, şu ana kadar su seviyesinin 9 metre düştüğü belirtildi. Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 206'ncı günde, AFAD ekiplerinin gölde botlar ile yaptıkları kıyı ve yüzey aramasıyla devam etti. Doku'nun ablası Aygül Doku'nun bot içinde katıldığı arama çalışmalarında bugün de bir ize rastlanmadı.

'SU ÇEKİLDİĞİNDE AK İLE KARAYI GÖRECEĞİZ'

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen'in, Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı, Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A.'nın gözaltına alınarak tutuklanma talebinin reddedilmesi ile ilgili olarak konuşan Aygül Doku, "Geçtiğimiz Cuma günü aile avukatımız aracılığı ile Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A'nın tutuklanması için Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştuk. Ancak Başsavcılık bugün tutuklanma istemini reddetmiş. Benim kardeşimin Ulusal Kriminal Dairesi'nin gönderdiği bilirkişi raporu ile 2 gün alıkonulduğu belirtilmişti.

gulistandan-206nci-gunde-de-iz-yok-erkek-arkadasin-tutuklanma-talebine-ret-_9585_dhaphoto5

"4 Ocak gecesi kardeşimin zorla araca bindirildiği kesin ve ayrıca bu konuda görgü tanıkları da var. Yine bir gün sonra 5 Ocak günü sabah saatlerinde Gülistan, erkek arkadaşı Z.A.'nın çalıştığı kafeye gidip hızla çıkmaya çalışıyor ve erkek arkadaşı yine alıkoyuyor. Gülistan belki 5 Ocak günü o kafeden rahat çıkmış olsaydı belki bugün akıbetini biliyor olacaktık. Gülistan'ın, erkek arkadaşı Z.A tarafından 2 gün alıkonulduğu kanıtlanmışken, biz aile olarak bugün tutuklanma kararı bekliyorduk ama tutuklanmadı. Aile olarak bizim beklentimiz tutuklanacağı yönündeydi. Bu duruma çok üzüldük.

gulistandan-206nci-gunde-de-iz-yok-erkek-arkadasin-tutuklanma-talebine-ret-_9585_dhaphoto1

"Bu su indiğinde burası kurutulacak denildi bizlere. Bu su buradan çekildiğinde biz ak ile karayı göreceğiz. Gülistan'ın buraya gelip intihar etmiş deniliyor. Ben, Gülistan'ın intihar ettiğine inanmıyorum. Gülistan gelip burada intihar etmiş ise bile bunun sorumlusu erkek arkadaşı Z.A.'dır ve tutuklanması gerekmektedir" dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Yüksekova'da yıldırım dehşeti! Korkudan baygınlık geçirdiYüksekova'da yıldırım dehşeti! Korkudan baygınlık geçirdi
2020 LGS sonucu açıklandı, işte sınav sonucu öğrenme ekranı!2020 LGS sonucu açıklandı, işte sınav sonucu öğrenme ekranı!

En Çok Okunan Haberler

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

Antalya'yı karıştıran 'yasak aşk' iddiası! Görüntüler ortaya çıktı

AK Parti Milletvekili Dağ’ın metrodaki fotoğrafları olay oldu

AK Parti Milletvekili Dağ’ın metrodaki fotoğrafları olay oldu

Usta oyuncunun oğluyla yakalanınca...

Usta oyuncunun oğluyla yakalanınca...

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Küfürlü isyan! 'Biz uyurken istenildiğinde değişen yasa...'

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca kendini kesti

İnternetten tanıştığı kadın evli çıkınca kendini kesti

İlginizi Çekebilir

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Erdoğan talimat verdi: Bina boşaltılıyor

Bir cenaze 2 düğün mahalleyi karantinaya aldırdı

Bir cenaze 2 düğün mahalleyi karantinaya aldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Atatürk' açıklaması

Diğer Haberler
Yüksekova'da yıldırımlar can aldı: 1 kişi öldü, 19 koyun telef oldu

Yüksekova'da yıldırım dehşeti! Korkudan baygınlık geçirdi

Adalar'da yeni dönem! Deneme seferleri başladı

Adalar'da yeni dönem! Deneme seferleri başladı

Vakaların en yoğun olduğu 5 il arasında olan Diyarbakır'da endişelendiren görüntüler!

En çok vaka olan 5 ilden biri ama... Endişelendiren görüntüler!

Kalpazanlar kendilerini görüntüleyen İHA kameramanına uçan tekme ile saldırdı

Kameramana uçan tekme ile saldırdı

Tuma Çelik'e yönelik cinsel saldırı iddiasıyla ilgili önemli gelişme

Çelik'e yönelik cinsel saldırı iddiasıyla ilgili önemli gelişme

Bulgaristan'da hayvanlar öldü, Türkiye harekete geçti!

Bulgaristan'da hayvanlar öldü, Türkiye harekete geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.