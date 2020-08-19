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Gülistan Doku'nun ablasından dikkat çeken sözler

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2020 17:45 | Son Güncelleme

Tunceli'de 226 gün boyunca yapılan arama çalışmalarında bulunamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, ''Gülistan suda denildi ama suda çıkmadı. Geriye iki ihtimal kalıyor: Ya Gülistan bir yerde zorla tutuluyor ya da bir cinayete kurban gitti'' dedi.

Gülistan Doku'nun ablasından dikkat çeken sözler

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. 226 gün süren arama çalışmalarından sonuç alınamayınca, Tunceli Valiliği dün çalışmaların sona erdiğini açıkladı. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, kardeşinin arandığı Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında açıklama yaptı. Gülistan’ın intihar ettiğine inanmadıklarını söyleyen Aygül Doku, "Biz ilk günden itibaren Gülistan’ın intihar etmediğini söylüyorduk. Ama ısrarla suda denildi ve bunun üzerine suda Türkiye'nin arama kurtarmada en iyi ekiplerince çok ciddi ve titiz bir arama yapıldı. Ekipler çok büyük emek harcadılar, onlara çok teşekkür ediyorum. Daha sonra şöyle baktığımız zaman bütün o aramalara rağmen bir sonuç alamadık çünkü Gülistan suda yoktu. Peki şimdi ne olacak? Biz ilk günden itibaren diyoruz, kızımız kaybolmadan bir gece önce darp edildi, zorla araca bindirilmeye çalışıldı, kızımız sabah tehdit edilmeye çalışıldı. O ailenin ve baş şüphelinin üzerine gidilmesini istedik. Israrlarımıza rağmen su üzerinde duruluyordu. Bugün bu saatten sonra ne yapılacak, ne olacak gerçekten çok merak ediyorum. Ben buradan İçişleri Bakanımıza seslenmek istiyorum: Lütfen artık Z.A ve babasının gözaltına alınıp, sorgulanmasını istiyoruz. Çünkü bizim kızımız gece onların evindeydi, sabah yine baş şüpheliden ayrıldı, şu anda akıbetini bilmiyoruz. Gülistan suda yok. O zaman iki ihtimal kaldı: Ya kızımız bugün zorla bir yerde tutuluyor ya da bizim kızımızı öldürdüler" diye konuştu.

'EN KISA SÜREDE ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ'

Aygül Doku, açıklamasında Tunceli'nin küçük bir kent olduğunu ve her yerde kontrol noktası ve MOBESE kameralarının bulunduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Tunceli küçük bir kent, her yerde kameralar var. Böyle bir durumda cinayeti çözmek ya da bir kızın akıbetini, yaşayıp ya da yaşamadığını öğrenmenin çok zor olmadığını düşünüyorum. Devlet yetkililerinden bu olayın en kısa sürede çözülmesini istiyoruz. Çünkü biz gerçekten çok yorulduk. Bunca güvenlik tedbirine rağmen, bunca kameraya rağmen bu olay neden aydınlatılamıyor anlayamadık."

Aygül Doku, arama çalışmalarına katılan dalgıçların kendisine 'Gülistan suda olsaydı 1 hafta içinde bulurduk' dediğini iddia etti. (DHA)

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