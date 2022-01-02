HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gülistan Doku'nun annesi Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı

Gülistan Doku'nun annesi Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı

02.01.2022 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana ulaşılamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku için ailesi, kızlarının akıbetini öğrenmek için adliye binası önünde oturma eylemi başlattı. Anne Bedriye Doku, "Kadınlar artık ölmesin. Benim kızım ölmüşse eğer cansız bedenini bana verin. Onu bulana kadar burada oturacağım” dedi.

Gülistan Doku'nun annesi Tunceli Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

780daa7979467feb7d7a029bc587f843

542 PERSONEL ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞTI

Yapılan araştırmalar sonunda, Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede, AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan arama çalışmalarına rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmadı ve çalışmalar sonlandırıldı.

987d55bab3afbc8b161ad7c731ab6b87

ADLİYE ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan ailesi, Tunceli'ye gelerek, Gülistan Doku'nun akıbetini öğrenmek için adliye binası önünde oturma eylemine başladı.Bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de destek verdiği eylemde Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, kızı bulunana kadar adliye binasının önünde oturacağını belirterek, "Kızımın kemiğini bulmadan ben buradan kalkmayacağım. Ölürüm yine de buradan kalkmam. Benim kızım ölmüşse kemiklerini bana verin. Benim kızımın başına kim ne getirdiyse, bana söyleyin. Benim kızımın bir mezarı bile yok. Bana cansız bedenini verin mezarı başında Fatiha okuyacağım" diye konuştu.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü de, Gülistan Doku'nun ailesinin adalet arayışı içinde olduğunu söyleyerek, "2 yıldır Gülistan Doku’dan bir iz yok. Bu adalet anlayışı o kadar insani, o kadar vicdanidir ki sadece kızlarının akıbetini soruyorlar" ifadelerini kullandı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtıBu da oldu! Güney Kore'den Kuzey Kore'ye kaçtı
Son haftalarda vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyorSon haftalarda vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor
Fuat Oktay'ın test sonucu negatif çıktıFuat Oktay'ın test sonucu negatif çıktı
Anahtar Kelimeler:
Tunceli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dalış sırasında bulundu! 'Bu büyü mü, bilen varsa yazsın' diyerek paylaştı

Dalış sırasında bulundu! 'Bu büyü mü, bilen varsa yazsın' diyerek paylaştı

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Herkes bu penaltı vuruşunu konuşuyor! Tam 41 saniye boyunca...

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

Memur ve emekli zammıyla ilgili Kurtulmuş'tan açıklama

2 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

2 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.