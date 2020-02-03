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Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 15:31 | Son Güncelleme

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zainal Abakarov’dan ayrılıp minibüse giderken güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sabah 11.20 sıralarında kayda alınan görüntülerde, arkadaşının yanından ayrılan Gülistan Doku'nun yolun karşısına geçerek durakta minibüs beklemeye başladığı yer alıyor. Ayrıca o esnada telefonu çalan Gülistan Doku, yaklaşık 3 dakikalık görüşmesinin ardından gelen minibüse biniyor.

Gülistan Doku’nun daha önce de merkez Atatürk Mahallesi’nde bir kafe önünde erkek arkadaşı Zainal Abakarov ile konuşurken çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı.

GÜLİSTAN DOKU'YU ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gülistan Doku’nun en son görüntülerinin ortaya çıktığı Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesindeki arama çalışmaları ise sürüyor.Şanlıurfa’dan gelen 7 kişilik polis dalgıç ekibi, Uzunçayır Baraj Gölü’nde dalışlar gerçekleştirirken, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) gelen ekipler ise baraj gölünde ROV cihazlarıyla arama çalışmaları yapıyor.

Kaynak: İHA

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