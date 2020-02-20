Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır
Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.
Kentte 47 gündür aranan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Atatürk Mahallesi'nde kaldığı yurdun önünde, kaybolmadan 10 gün önce çekildiği belirtilen görüntülerde; Gülistan ile bir grup arkadaşının, çalınan def eşliğinde Kürtçe şarkılar söyleyip, halay çektiği anlar yer aldı.
Kaynak: DHA
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