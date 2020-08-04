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Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: İntihar tezi çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2020 10:34 | Son Güncelleme

Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi tarafından hazırlanan rapor, dosyaya ulaştı. Raporda, Gülistan'ın en son görüldüğü Dinar Köprüsü altındaki suda, intihar olasılığını gösterecek haraketlilik yaşanmadığı öne sürüldü. Doku'nun erkek arkadaşı ile görüştüğünü gösteren yeni görüntülerin de incelendiği raporla ilgili ailenin avukatı Ali Çimen, "Bu raporla kesin bir dille intihar tezini çökertti" diye konuştu.

Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: İntihar tezi çöktü

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan 5 Ocak sabahı kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin, Tunceli'ye gelerek, kayıp ihbarında bulunmasının ardından başlatılan çalışmalarda, Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü üzerinde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerası tarafından da görüntülenen Doku için baraj gölünde arama çalışması başlatıldı. Ancak bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine su altı aramaları 6 Temmuz günü sonlandırıldı. Baraj yüzeyi ile bölgede arama çalışmaları sürerken, Doku ailesi, Ankara'ya gidip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Bakan Soylu'nun talimatı üzerine yapılan toplantıyla, Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki baraj suyunun tahliyesine karar verildi. 22 Temmuz günü de baraj gölündeki suyun tahliyesine başlandı.

YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU

Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, görüntü kayıtlarının bağımsız bir bilirkişi tarafından incelenmesi için talepte bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin incelenmesi için İstanbul Adalet Komisyonu'na kayıtlı Ulusal Kriminal Büro bünyesinden bilirkişi görevlendirdi. Görüntüleri inceleyerek hazırlanan bilirkişi raporu, soruşturma dosyasına gönderildi. Raporda, Gülistan'ın, atladığı iddia edilen Dinar Köprüsü altındaki suda, söz konusu saatte, yüksekten düşmeye bağlı bir hareketlilik olmadığının tespit edildiği bildirildi.

EN SON ERKEK ARKADAŞIYLA GÖRÜŞTÜĞÜ, YENİ GÖRÜNTÜLERLE DOĞRULANDI

Raporla birlikte soruşturma dosyasında bulunan Gülistan Doku'ya ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Yeni görüntüde Gülistan'ın en son Rus uyruklu erkek arkadaşı Z.A. ile kafeteryada buluştuğu görülüyor. Bilirkişi bu görüntüde yaptığı incelemeyle de genç kızın erkek arkadaşıyla kafeteryada 4 dakika, kafeterya dışında ise 8 dakika görüştüğünü saptadı. Bu da Gülistan'ın kaybolmadan önce erkek arkadaşıyla görüşmediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

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'BU RAPORLA İNTİHAR TEZİ ÇÖKMÜŞ OLDU'

Kaybolmasıyla ilgili bugüne kadar 220 kişinin ifadesine başvurulan Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, bilirkişi raporuyla, Gülistan'ın intihar ettiği yönündeki tezin çöktüğünü öne sürdü. Avukat Çimen, şunları söyledi:

"Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen Gülistan Doku'nun soruşturma dosyasına İstanbul Adalet Komisyonu'na kayıtlı Ulusal Kriminal Büro, resmi bilirkişi olarak atanmıştı. Bilirkişinin tamamladığı rapor dosyamıza girdi. Rapor iki aşamadan oluşuyor. Birinci aşama, kafeteryanın önünde geçen bölüm. O bölümde Gülistan'ın alıkonulduğu hususu ortaya çıkmıştı. İkinci bölümde ise, polisin tuttuğu bir rapor vardı. Bu raporda, '5 Ocak 2020 günü Gülistan Doku saat 12.25 sıralarında kendini köprüden attı' denilmişti. Bu rapordan sonra da tüm döngü, köprünün altında Gülistan'ı arama şeklinde oldu, karada herhangi bir işlem yapılmadı. Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde şu ifade yer alıyor; 'Köprü ayağındaki efekt, bir piksel artığı olup kesinlikle yukarıdan suya düşen bir insan veya eşyanın suda yükselttiği su sütunu değildir.' Bu, şu anlamı ifade ediyor; 'Gülistan Doku köprüden atlamadı.' Bu raporla intihar tezi çökmüş oldu. Üstten düşen bir nesnenin V şeklinde suda dalgalanma sağlayacağını, V şeklinde olmadığının görüldüğü belirtildi. Sonuç olarak kesin bir dille Gülistan Doku'nun intihar etmediği, bu intihar tezinin çöktüğü ortaya çıktı. Artık köprünün altındaki arama, yani baraj gölündeki aramanın sonlandırılması, Gülistan Doku'nun öldürüldüğü şeklinde bir suç işlendiğine yönelik karada da çalışmaların yapılması gerekiyor."

Avukat Çimen, "Karadeniz bölgesinde küçük bir kız kaybolmuştu. Orada savcılık köyde herkesten DNA örneği aldı. Kayıp soruşturmalarında biraz daha ilgi bekliyoruz. Gülistan hala kayıp. Ne olduğunu bilemiyoruz. Belki yaşıyordur, belki bir yerde alıkonulmuş durumdadı. Bu soruşturmada tüm kriterler baş şüpheli Z.A.'yı işaret ediyor" diye konuştu.

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'2 KADIN VAR, ONLARDAN HİÇ BAHSEDİLMEDİ'

Gülistan Doku'nun ortaya çıkan yeni görüntüleriyle ilgili olarak da avukat Ali Çimen, "Daha önce Gülistan'ın kafeteryaya hiç girmediği söyleniyordu. Görüntülerde, 4 dakika boyunca kafeteryada kalıyor. Daha sonra çıkıyor ve şüpheli Z.A., onu durduruyor. 8 dakika boyunca çok yoğun bir stresin olduğu, bağırdığı, Gülistan'a neredeyse fiziksel olarak baskı uyguladığı görülüyor. Emniyetin tuttuğu tutanaklarda, görüntülerde gördüğümüz iki kadın var, gelip baş şüpheliyle görüşüyorlar, hiçbir zaman onlardan da bahsedilmedi. Bunların kim olduğu halen ortaya çıkmış değil" dedi.

Kaynak: DHA


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