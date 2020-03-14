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Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 70'inci gününde

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2020 14:12 | Son Güncelleme

Tunceli'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 70'inci günde de sürdü. Arama çalışmaları, Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı 10 kilometrelik alanda yapıldı.

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 70'inci gününde

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine başvurması üzerine arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 10 KİLOMETRELİK ALANDA DEVAM ETTİ

Arama çalışmaları, 70'inci günde de Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı 10 kilometrelik alanda devam etti.

Arama çalışmalarında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Şanlıurfa
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı arama kurtarma polisleri, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD görevlilerinin yanı sıra gönüllü arama ekipleri de yer aldı. Botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama çalışmaları devam ederken, Gülistan Doku'ya ait bir ize bugün de rastlanamadı.

Bu arada Ankara'dan gelen ve soruşturma dosyası üzerinde çalışan özel ekip de Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Gülistan Doku

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