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  4. Gülistan Doku'yu bulmak için arama çalışmaları devam ediyor

Gülistan Doku'yu bulmak için arama çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

Tunceli’de 16 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları karada jandarma ve Polis özel harekat timleri tarafından yürütülürken, son görüldüğü viyadüğün olduğu bölgede kar ve soğuğa rağmen Deniz Kuvetleri’nden gelen 3 ROV cihazıyla birlikte 12 ilden gelen 150 kişilik ekip arıyor.

Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınmayan ve en son aramaların yoğunlaştırıldığı Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüleri araç içi kameraya yansıyan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları devam ediyor. Uzun Çayır Baraj Gölü Dinar Deresi Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesindeki çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Elazığ ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri, AFAD ve Kayseri Turkuaz Arama Kurtarma ekipleri katılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı timler 3 farklı noktada Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) ile dalgıç polisler su altında arama çalışması yapıyor. Öte yandan, Türkiye’nin farklı illerinden gelen arama kurtarma ekipleri ise bölgedeki alanda yüzey taraması gerçekleştiriyor. Karada ise jandarma ve özel harekat polisleri tarafından drone, iz arama ve takip köpekleriyle çalışma yapılıyor.Vali Tuncay Sonel’de her gün bölgeye gelerek çalışmalarla ilgili bilgi alarak yakından takip ediyor.

"CANLA BAŞLA ARAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR"

İlk günden itibaren çalışmalar katılan İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Cem Erdoğan, Vali Tuncay Sonel koordinesinde tüm ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını karada ve suda devam ettirildiğini söyledi.

Devletin tüm ekiplerinin canla başla arama çalışması yaptığını aktaran Erdoğan, "Deniz Kuvvetlerimizden jandarmamıza, emniyet dalgıçlarından İstanbul, İzmir, Konya, Ankara itfaiye ekiplerine kadar herkes burada. 3 adet ROV ve 12 botla suda çalışmalar devam ediyor” dedi.

Kayıp Gülistan’ın ailesine sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Valimiz de günde iki kere gelerek hem bilgi alıyor hem de çalışmaları koordine ediyor. Yine ailemiz öğretmenevinde misafir edilerek tüm ihtiyaçları karşılanıyor” diye konuştu.

(İHA)

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