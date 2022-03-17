Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili dün gözaltına alınan Zayinal Abarakov serbest bırakıldı

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, on gün önce soruşturma savcılığına "Hürriyeti tahditten yürütülen" soruşturmanın "insan öldürme soruşturmasına dönüşmesi" talebi için başvuruda bulunmuştu.

Çimen, "Bunca zamanda mağdura ulaşamadıysanız, bu olay sadece hürriyeti tahdit değil öldürme olayına dönüşmeli. Kadın cinayetlerinde fail genelde yakındaki erkekler ve Gülistan bu kişi ile sorun yaşamış. Ama bu soruşturmada baş şüphelinin ayaküstü ifadesi alınmıştı. Bu adım çok daha önce gerçekleşmeliydi ama serbest bırakılması kararıyla ilgili UYAP'a da yansıyan bir şey yok" dedi.

Soruşturma kapsamında daha önce iki defa ifadesi alınan Zainal Abarakov dün ilk defa Alanya'da gözaltına alınmıştı.

Çimen, gözaltı işleminin çok daha önce gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti ve Abarakov'un gerçekleri anlatması halinde Gülistan'ın bulunabileceğini söyledi. Zainal'ın babasının da gözaltına alınması için şikayetlerinin olduğunu belirtti:

"Geçen süreç içinde HTS kayıtlarıyla ilgili detaylı inceleme yapılmadı. Gülistan'ın kaybolduğu gün en son telefon sinyali mezarlık yanından alınmış. Baş şüphelinin de aynı yerden aynı saate sinyali alınmış. Gülistan'ın kaybolmasından iki gün sonra, üvey babasının aracıyla Elazığ'a gittiği ve telefon sinyalinin en son izbe bir köyde alındığı ile ilgili HTS kayıtları da var. En başından itibaren soruşturma sağlıklı bir şekilde ilerleseydi bu olay çoktan çözülmüş olabilirdi."

Gülistan Doku'nun ailesi geçtiğimiz ay mecliste CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup toplantılarına katılmış; meclisin bu konu hakkında adım atması talebinde bulunmuştu.

HDP meclis araştırması için komisyon kurulması talebinde bulunmuş; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de kurulacak komisyona destek vereceklerini açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da siyasi partilerden yapılan açıklamaları eleştirmiş, konuşmasında arama kurtarma çalışmalarına da detaylı yer vermişti.

GÜLİSTAN DOKU İKİ YILDAN UZUN SÜREDİR KAYIP

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinden beri kayıp.

5 Ocak Pazar günü, eski erkek arkadaşı Zaynal Abarakov ile bir pastanenin önünde tartıştıktan sonra üniversiteye giden bir minibüsüne bindiği anlar mobese kameralarına takılan Gülistan'dan bir daha haber alınamadı.

Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü'nden geçen bir başka aracın kamera görüntüsünde, Gülistan'ın köprü korkulukları ve bariyerler arasında otururken tespit edildiği görüntüler de basına yansıdı ve Gülistan'ın intihar etmiş olabileceği şüpheleri üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

21 yaşındaki Gülistan için ailesi, 6 Ocak'ta kayıp başvurusunda bulundu ve en son birlikte görüldüğü eski erkek arkadaşı Rus asıllı Zainal Abarakov'un bu olayda baş şüpheli olduğunu iddia ederek hakkında suç duyurusunda bulundu.

17 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 30 metre derinliğe sahip baraj gölünde farklı tarihlerde birçok arama yapıldı.

Baraj gölünde, 187 gün boyunca kıyıya yakın alanlarda, baraj kapaklarının bulunduğu bölümlerde yapılan arama çalışmalarında, farklı tarihlerde kaybolan iki kişinin cesedine ulaşılmasına rağmen, Ağustos ortalarına kadar devam eden arama çalışmalarında Gülistan'a dair herhangi bir iz bulunamadı.

23 Eylül'de Gülistan'ın annesi, dayısı ve ablası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi ve görüşmenin ardından barajın suyu azaltılarak 15 Ekim'de yeni bir arama çalışması başlatıldı ama 38 günlük son arama da sonuçsuz kaldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ise halen devam ediyor. İstanbul Adalet Komisyonu'na kayıtlı Ulusal Kriminal'in Temmuz ayında tamamladığı bilirkişi raporuna göre Gülistan'ın atladığı iddia edilen Dinar Köprüsü altındaki suda söz konusu gün ve saatte "yüksekten düşmeye bağlı bir hareketlilik olmadığı" tespit edildi.

Ailenin avukatı Ali Çimen da yaptığı bir açıklamada, bu raporla Gülistan'ın intihar ettiği tezinin çöktüğü; şüpheli Zaynal Abarakov'un eylemini kararlı bir şekilde tekrarladığı; Gülistan'ı alıkoyup tehdit ettiği; ona fiziksel baskıda bulunduğunun ortaya çıktığını söyleyerek şüphelinin tutuklanması gerektiğini savundu. Bu açıklamadan sonra, devam eden soruşturmanın belgelerini basınla paylaştığı için Doku ailesinin avukatı Ali Çimen hakkında da soruşturma açıldı.

Hakkında soruşturma açılan bir diğer isim, baş şüpheli Zainal Abarakov'un üvey babası.

Gülistan'ın kaybolduğu tarihte Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Birimi polislerinden biri olan üvey baba Engin Y. dosyada yer alan bazı belgeleri basınla paylaştığı için "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve bu suçu kamu görevlisi sıfatıyla yapmak gerekçesiyle" açığa alındı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında kamu davası açıldı.

Gülistan Doku'nun ailesi, suda bulunamayan kızlarının Zaynal Abarakov tarafından öldürülmüş olabileceğini söyleyerek Abarakov'un tutuklanmasını istiyor.

