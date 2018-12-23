Gülistan öğretmen, toprağa verildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yalnız yaşadığı evde kendisini tavana iple asarak yaşamına son veren Rehberlik Öğretmeni Gülistan D. (36), son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, cuma akşamı Turgutalp Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İnegöl Rehberlik Araştırma Merkezi'nde görev yapan Gülistan D.'den bir süredir haber alamayan yakınları, yalnız yaşadığı eve geldi. İçeri giren yakınları, Gülistan D.'yi tavana iple asılı bulunca, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Gülistan D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bekar olan, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Gülistan D.'nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Hüdai Camii'ne getirilen Gülistan D. için öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Gülistan D., Alanyurt Mezarlığı'na götürülerek, yakınları ve arkadaşlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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