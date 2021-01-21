HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gülistan soruşturmasında şüpheli eski erkek arkadaşın üvey babası, polislikten ihraç edildi

Gülistan soruşturmasında şüpheli eski erkek arkadaşın üvey babası, polislikten ihraç edildi

21.01.2021 15:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gülistan soruşturmasında şüpheli eski erkek arkadaşın üvey babası, polislikten ihraç edildi

Tunceli’de bir yılı aşkın süredir haber alınamayan üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alan eski erkek arkadaşı Z.A.’nın polis olan üvey babası E.Y., polislikten ihraç edildi.5 Ocak 2019 tarihinde Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku kaybolmuş, karada ve Uzunçayır Baraj Gölü’nde yapılan aramalarda bir sonuç elde edilememişti.

Tunceli’de bir yılı aşkın süredir haber alınamayan üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku dosyasında şüpheli sıfatıyla yer alan eski erkek arkadaşı Z.A.’nın polis olan üvey babası E.Y., polislikten ihraç edildi.
5 Ocak 2019 tarihinde Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku kaybolmuş, karada ve Uzunçayır Baraj Gölü’nde yapılan aramalarda bir sonuç elde edilememişti. Dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan Gülistan’ın eski erkek arkadaşı Z.A.’nın polis olan üvey babası E.Y. hakkında Doku’nun Ablası Aygül Doku ile ilgili gizli kalması gereken kişisel bilgileri sosyal medyadan ifşa ettiği gerekçesiyle Tunceli Valiliği tarafından idari soruşturma başlatılmıştı. İdari soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosya, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği bildirildi.
Ayrıca sosyal medya hesaplarında yapılan inceleme ve araştırmalardan sonra Tunceli Valiliği’nin önerisi üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından Z.A.’nın babası E.Y.,polislik mesleğinden ihraç edildi.
Öte yandan, meslekten ihraç edilen E.Y.’nin Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi 2018 yılında şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Saraçoğlu hakkında da sosyal medya üzerinden olumlu ifadeler kullandığı ileri sürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
30 yıl mağarada yaşadılar: Okuyamadım ama ben çocuklarımı okuttum30 yıl mağarada yaşadılar: Okuyamadım ama ben çocuklarımı okuttum
32 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 32?32 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 32?

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı: Sanki koronalı botoks partisi vardı

Dudak dolgusu için gitti, hayatı karardı

Prof. Dr. Oktay Demirkıran'dan koronavirüs açıklaması: Uçurumun kenarındaydık

Profesörden çarpıcı açıklama: Uçurumun kenarındaydık

30 yıl mağarada yaşadılar: Okuyamadım ama ben çocuklarımı okuttum

30 yıl mağarada yaşadılar: Okuyamadım ama ben çocuklarımı okuttum

Diyarbakır'da acı olay: Eşinin öldürüldüğünü duydu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Acı olay: Haberi alınca kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Cinayet şüphelisi cami tuvaletinde yakalandı

Kameradan tespit edildi, cami tuvaletinde yakalandı

Tacizcisini televizyon programında görüp ihbar etti! Canlı yayın sonrası gözaltına alındı

Görünce ihbar etti! Canlı yayın sonrası gözaltına alındı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.