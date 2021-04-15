Güllaç nasıl yapılır? Evde yapılabilecek güllaç tarifi ve malzemeleri

Ramazan ayının en vazgeçilmez tatlılarından biri de Güllaç. Tarifi oldukça basit olan Güllaç tatlısı evde kolaylıkla hazırlanabiliyor. Siz de misafirlerinize lezzetli bir tatlı hazırlamak istiyorsanız Güllaç tarifini uygulayabilirsiniz. İşte, evde yapılabilecek Güllaç tarifi ve malzemeleri…
GÜLLAÇ TARİFİ
MALZEMELER
Güllaç yaprakları
1 litre süt
1 su bardağı şeker
1 su bardağı ceviz (robottan geçirilmiş)
1 çay bardağı hindistan cevizi
Yarım çay bardağı gül suyu
Süsleme için:
Ceviz
Fındık
Çilek
HAZIRLANIŞI:
Süt ve şeker tencereye alınıp karıştırılarak kaynatılır.
Ilıması için kenara alınır.
Diğer tarafta güllaç yaprakları servis tabağına sığacak şekilde kesilir (veya elinizle bölebilirsiniz).
Servis tabağının tabanına 1 kepçe sütlü şeker karışımı dökülür ve 1. yaprak kat koyulur. Tekrar sütlü şeker karışımı ve güllaç yaprağı koyulduktan sonra ceviz ve hindistan cevizi serpilir.
Bu şekilde 3 kat devam edilir.