Güllaç nasıl yapılır? Evde yapılabilecek güllaç tarifi ve malzemeleri

Ramazan ayının en vazgeçilmez tatlılarından biri de Güllaç. Tarifi oldukça basit olan Güllaç tatlısı evde kolaylıkla hazırlanabiliyor. Siz de misafirlerinize lezzetli bir tatlı hazırlamak istiyorsanız Güllaç tarifini uygulayabilirsiniz. İşte, evde yapılabilecek Güllaç tarifi ve malzemeleri…

GÜLLAÇ TARİFİ

MALZEMELER

Güllaç yaprakları

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 su bardağı ceviz (robottan geçirilmiş)

1 çay bardağı hindistan cevizi

Yarım çay bardağı gül suyu

Süsleme için:

Ceviz

Fındık

Çilek

HAZIRLANIŞI: