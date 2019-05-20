"Güller diyarı"nda hasat zamanı

Çiftçilerin sezona iyi hazırlandığını belirten Yolcu, şöyle devam etti:

Sezonun mevsim koşullarından dolayı geçen yıla oranla 15 gün geç başladığını ifade eden Yolcu, ilk hasadın Ardıçlı köyünde yapıldığını aktardı.

Gül üreticisi Yakup Yolcu, gülün Isparta için önemli bir sembol olduğunu söyledi.

Müftüzade Gülcü İsmail Efendi'nin 1888'de Bulgaristan'ın Kızanlık kentinden bastonunun içinde getirdiği ve Isparta'da ekmesiyle çoğaldığı rivayet edilen gül çiçeği, bugün binlerce dönüm arazide üretilerek yüzlerce ailenin geçim kaynağı oldu.

"Yüksek verim bekliyoruz. Güllere baktığımızda da bu beklentinin gerçekleşeceği gözüküyor. Herhangi zarar olmadığı sürece sezonu çok mutlu şekilde kapatacağız. Son yıllarda ekonomik getirinin yanı sıra kırsal turizmde de ilk sırada yer alıyoruz. Bu yıl hasadın başlamasıyla turistler gelmeye başladı. Gelenler mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Burada güzel vakit geçiriyor. Bu bahçeler içerisinde gül topluyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Gittikleri yerdeki insanlara burayı önereceklerini söylüyorlar. Isparta turizm açısından da çok iyi noktalara gelecektir."

Yolcu, son yıllarda gül bahçelerinin tur acentelerinin listesine girdiğini ve birçok turistin gül kokulu köylerde gezdiğini ifade etti.

Gelen ziyaretçilerden güzel yorumlar aldıklarını vurgulayan Yolcu, "Ziyaretçilerimiz sabahın erken saatlerinde gelip, bu bahçelerin içerisinde gül kokusunu hissedecekler. Güzel vakit geçirecekler. Gül bahçelerine hiç gelmeyen insanları davet ediyoruz. Gelip, görsünler." diye konuştu.

- "Sabahları gül kokusunu koklasınlar"