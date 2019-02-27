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Güller diyarında hedef 5 milyon dikim

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 21:05 | Son Güncelleme

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kentte gül dikiminin 5 milyon adede çıkacağını bildirdi - Günaydın: "Isparta'mızda şu anda 1 milyon güle yaklaştık. Şehrimiz özel markasına, kimliğine kavuşacak, bunu çok istiyoruz. Zaman içerisinde şehrimizi 5 milyon güle kavuşturmayı hedefliyoruz. Buna ulaştığımızda tüm şehrimiz gül bahçesi olacak"

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kentte gül dikiminin 5 milyon adede çıkacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Günaydın, kentte gerçekleştirilen gül dikim, bakım ve budama çalışmalarını inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Günaydın, Isparta'yı gül bahçesi haline getirmek istediklerini belirtti.

Şu anda Isparta'da bir yandan gül dikimi, diğer taraftan da budama ve bakım çalışmalarının yapıldığını ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"Isparta'mızda şu anda 1 milyon güle yaklaştık. Şehrimiz özel markasına, kimliğine kavuşacak, bunu çok istiyoruz. Zaman içerisinde şehrimizi 5 milyon güle kavuşturmayı hedefliyoruz. Buna ulaştığımızda tüm şehrimiz gül bahçesi olacak. Isparta'yı tek bir park olarak kabul ediyoruz. Büyük bir çaba içerisindeyiz. Bu çalışmaları bayanlarımız sürdürüyor. Hepsine teşekkür ediyorum. Bayanlarımızın şehrimizi turizm kentine ulaştırmada payları olacak."

Yusuf Ziya Günaydın, yaptıkları tüm çalışmaların Isparta'ya güzellik getireceğini de vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
bakım dikim Gül hedef ısparta

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