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"Güller Ülkesi: Damascena" filminin Türkiye galası yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 11:47 | Son Güncelleme

"Güller Ülkesi: Damascena" filminin Türkiye galası yapıldı

İSTANBUL (AA) - Bulgaristan'da yaşanan bir hikayeyi anlatan "Güller Ülkesi: Damascena" filminin Türkiye galası yapıldı.

Kanyon AVM'de yapılan gösterime, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz ile kültür sanat camiasından isimler katıldı.

Bir başarı öyküsünün kahramanı olan gül yağı üreticisi Teco'nun hayatına odaklanan film, mübadele döneminde Türklere yapılan zulmü de Bulgarların gözünden beyaz perdeye taşıyor.

Stoyan Stoyanov'un yapımcılığında çekilen "Güller Ülkesi: Damascena", hikayeyi Bulgar devletinin son 40 yılı ve siyasi gelişmeler paralelinde ele alıyor.

Filmin başrollerini Veselin Plachkov, Dimitar Banenkin ve Neda Spasova paylaşırken, yönetmenliğini ise Todor Anastasov ve Alexander Smolyanov üstleniyor.

Senaryosunda Stoyan Stoyanov, Maria Laleva, Alexandar Smolyanov ve Hristian Nochev imzası bulunan film, gül üretiminin 400 yıllık geçmişini de gözler önüne seriyor.

Türkiye'ye Federal Film Akademi tarafından getirilen film, 31 Ocak'ta gösterime girecek.

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Anahtar Kelimeler:
film Güller Ülkesi: Damascena sinema

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