Güllü: 70 kilo verdim gören tanımıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen Roman Gecesi’nde şarkıcılar Güllü ve Hamiyet sahne aldı.

Art arda sahneye çıkan Güllü ve Hamiyet, söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla geceye katılanlara coşkulu anlar yaşattı. Her iki sanatçı da hayranlarının arasına girerek Roman havalarıyla bol bol oynadı.

ŞİMDİ BENİ GÖREN TANIMIYOR

Sahneden hayranlarıyla sohbet eden Güllü, önceki yıl mide küçültme ameliyatı olduğunu hatırlatarak, “Bir ameliyat oldum, 70 kilo birden verdim. Şimdi beni gören tanıyamıyor. Eskiden tombul bir kadındım. Herkesin hafızasına öyle yer etmiş. Şimdi gören önce çok şaşırıyor ardından bana ‘Biraz kilo al, yüzün ortaya çıksın’ diyorlar” dedi. (DHA)

