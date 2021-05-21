Güllü kimdir? Güllü kaç yaşında ve nereli? Gerçek adı ne? İşte Güllü hayat hikayesi…

Uzun yıllar fazla kiloları ile mücadele eden başarılı sanatçı, 2017 yılında tip mide ameliyatı olduktan sonra hızla kilo vermeye başladı. Son haliyle dikkat çeken Güllü'yü hayranları bile tanıyamıyor.Şimdilerde eski halinden çok farklı Güllü hakkındaki tüm detaylar haberimizde...

Güllü Kimdir?

Güllü olarak bilinen başarılı sanatçının gerçek adı Gül Tut’dur. 15 Ekim 1973 yılında dünyaya gelen Güllü, zor bir çocukluğun ardından gece kulüplerinde şarkı söyleyerek sahne hayatına başlamıştır. 1988’de 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söylemeye başlamış, ancak yaşı yüzünden gazinocular kendi sahnelerinde Güllü’yü çıkarmaya cesaret edememiştir. Bu sebeple sahne hayatını bırakarak okula dönmüştür.

Ancak maddi yetersizliklerden dolayı çalışmak zorunda kalan Güllü, bir süre sonra okulu bırakarak şarkıcılığa başlamıştır.

“Kasımpaşalı Güllü” adını kullanarak sahnelere çıkmıştır. Söylediği roman havaları ile 1990’larda ün kazanmış, yaptığı albümler ve özel hayatı gündem olmuştur. 1996 yılında evlendikten sonra ise bir süre sahnelere ara veren Güllü, daha sonra eşinden boşanarak 2002 yılında tekrar şarkı söylemeye başlamıştır.

Güllü’nün yaptığı evlilikten iki çocuğu bulunmaktadır.