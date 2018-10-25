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Güllük Körfezi'nde uçak kazası tatbikatı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 16:24 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki Milas-Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü tarafından, Güllük Körfezi'nde gerçekleştirilen uçak kazası tatbikatında, senaryo gereği yaralılar kurtarıldı.

Güllük Körfezi'nde uçak kazası tatbikatı yapıldı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesindeki Milas-Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü tarafından, Güllük Körfezi'nde gerçekleştirilen uçak kazası tatbikatında, senaryo gereği yaralılar kurtarıldı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Milas-Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü koordinesinde, havalimanı pist başında bulunan Güllük Körfezi'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, 'XYZ Havayolları'na ait yolcu uçağı, 75 yolcu 8 mürettebatıyla iniş yaptığı sırada bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Havalimanı yetkilileri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan acil durum çağrısının ardından; Sahil Güvenlik Komutanlığı ve sağlık ekipleri birlikte kaza noktasına hareket ederek, arama kurtarma çalışmalarına başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı DEGAK Özel Timi'nin katılımı ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nin desteği ile de su altı arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi. Güllük Mandalya Limanı'na getirilen kazazedelere ilk müdahaleyi bölgede bulunan sağlık ekipleri yaptı. Ağır yaralı olanlar, deniz üzerinden sedyelerle karaya taşınarak ambulanslar ile bölgede bulunan sağlık kuruluşlarına sevk edildi. Hafif yaralı kazazedelere ilk müdahale, limanda bulunan sağlık ekipleri tarafından bu noktada yapıldı. Sağlık durumu iyi olan kazazedeler, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla havalimanına götürüldü. Milas-Bodrum Havalimanı Başmüdürlüğü'nün koordinesinde, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz başkanlığındaki yetkililerin bulunduğu Acil Durum Operasyonları Merkezi'nin yönetiminde sürdürülen operasyona, Muğla İl Afet ve Acil Yardım Müdürlüğü (AFAD), Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi. Arama ve kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasının ardından tatbikat sonlandırıldı. Tatbikat sonucunda, senaryo gereği 3 kişi öldü, 8 kişi ağır ve 20 kişi hafif yaralandı, 52 kişi de yara almadan kurtarıldı.
Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ve Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatbikat alanı ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, tatbikatın denizde ve karada yapılan arama kurtarma çalışmalarına 100'den fazla personel, 30 kara ve 10 deniz aracı katıldı.
Tatbikat sonrası açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, katılımcı kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, bu gibi tatbikatların kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğini artırdığını, bunun sonucunda her türlü acil duruma müdahalenin hızlı ve etkin yapılabileceğini belirtti.
Milas-Bodrum Havalimanı Başmüdür Vekili Hasan Tosun da yaptığı açıklamada, seferber edilen imkan ve kabiliyetlerin, meydana gelebilecek gerçek bir olayda da seri ve etkin bir şekilde kullanılabileceğinin görüldüğünü söyledi.

FOTOĞRAFLI

Güllük Körfezi'nde uçak kazası tatbikatı yapıldıGüllük Körfezi'nde uçak kazası tatbikatı yapıldıGüllük Körfezi'nde uçak kazası tatbikatı yapıldıGüllük Körfezi'nde uçak kazası tatbikatı yapıldı

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