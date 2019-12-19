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Gülmek İyileştirir Derneği 2. Hijyenik Oyun Merkezini Şişli'de açacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 23:04 | Son Güncelleme

Merkezde, kanser tedavisi sebebiyle bağışıklığı baskı altında olan 3-10 yaş grubundaki çocuklara, özel hijyen koşulları gözetilerek hazırlanmış oyun alanlarında sosyalleşme imkanı sunulacak

Gülmek İyileştirir Derneği 2. Hijyenik Oyun Merkezini Şişli'de açacak

İSTANBUL (AA) - Gülmek İyileştirir Derneğinin, kanser tedavisi sebebiyle bağışıklığı baskı altında olan ve sosyal hayata karışamayan çocuklar için Şişli'de açacağı 2. Hijyenik Oyun Merkezi tanıtıldı.

Gülmek İyileştirir Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Bastıyalı, Okmeydanı Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde 23 Aralık'ta açılması planlanan oyun merkezinde, gönüllü ve bağışçıların katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lösemiye yakalanan kızının 2,5 yıllık tedavisi sonrasında iyileşmesinin ardından 2016'da derneği kurduklarını söyledi.

Türkiye’de kanser konusunda medikal tedavinin çok güçlü olduğunu ancak psikososyal desteklerin zayıf kaldığını belirten Bastıyalı, psikososyal desteğin teşhisin söylenme anıyla başladığını ifade etti.

Teşhisin aileye en az travma yaratacak şekilde anlatılmasının önemine değinen Bastıyalı, "Kızım domuz gribi ihtimali sebebiyle hastaneye yatırılmıştı ancak doktor gece yarısı hastane bankosundaki telefondan hastalığın domuz gribi değil lösemi olduğunu söyledi. Psikososyal alandaki destek eksikliğini bu şekilde hissettik." diye konuştu.

Ayrıca Türkiye'de kanser psikolojisi alanında uzmanlaşmış psikoonkolog eksikliği bulunduğunu dile getiren Bastıyalı, şöyle devam etti:

"Çok uzun bir süre, 3 yıla yakın kemoterapi alıyor çocuklar. Bağışıklıkları baskı altında oluyor, okula ve kalabalık yerlere gidemiyorlar ve hayattan tamamen soyutlanıyorlar. Bu süreçte hijyen ortamı sağlanmış gidebilecekleri yerler yok ve esas en büyük darbeyi bu vuruyor çocuklara ve ailelerine. Uzun süre evin içinde hapis olmak da çok sıkıcı bir durum. Bu düşüncelerle yola çıkarak oyun merkezlerini kurmaya başladık."

Merkezin gönüllülerinden Pediatrik Hematolog Onkolog Prof. Dr. Atila Tanyeli de derneğin açtığı hijyenik oyun merkezleri ile önemli bir çalışmaya imza attığını söyledi.

- Hijyenik Oyun Merkezi

İlki Altunizade'de açılan merkezde çocuklar, tam zamanlı çalışan bir öğretmen eşliğinde oyun ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Merkezde, kemoterapi sebebiyle bağışıklığı baskı altında olan, okula gidemeyen, kalabalık ortamlara giremeyen ve akranları ile sosyalleşemeyen 3-10 yaş arası çocuklara, özel hijyen koşulları gözetilerek hazırlanmış oyun alanları bulunuyor.

Şişli'de açılacak ikinci merkezin Avrupa Yakası'na hizmet vermesi planlanıyor.

Hafta için her gün 09.00-18.00 arasında hizmet veren merkezde aileler için ücretsiz psikolog desteği ve ulaşım hizmeti de sağlanıyor.

Gülmek İyileştirir Derneği 2. Hijyenik Oyun Merkezini Şişli’de açacak

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