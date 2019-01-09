Gülnar ilçesinde eğitime ara

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde kar yağışı sonrası oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Gülnar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sonrası ilçe merkezi ve çevresinde kuvvetli buzlanma, don, ayaz ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtilerek, öğrenci ve öğretmenlerin okullara gidiş ve dönüşlerinde sorun yaşamamaları için eğitim ve öğretime bir günlüğüne ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca, kamu kurumlarında çalışan gaziler, şehit yakınları, engelliler ve hamileler ile süt izni kapsamında olanların da idari izinli sayılacağı vurgulandı.

