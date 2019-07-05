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Gülnara Kerimova'nın yurt dışındaki mal varlığının Özbekistan'a iadesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 23:26 | Son Güncelleme

Özbekistan Adalet Bakanlığı: - "Bu mal varlıklarına yabancı ülke makamlarınca el konulduğu için malların iadesi Kerimova'nın veya aile üyelerinin kontrolünde değildir"

Özbekistan Adalet Bakanlığı, merhum Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'nın yurt dışındaki mal varlığının iadesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Adalet Bakanlığı, cezaevindeki Kerimova'nın sağlık durumu ve yurt dışındaki mal varlığının ülkeye iadesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Kerimova'nın mal varlığının ülkeye iadesine ilişkin müzakere ve çalışmaların ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uygun olarak hükümet düzeyinde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Bu mal varlıklarına yabancı ülke makamlarınca el konulduğu için malların iadesi Kerimova'nın veya aile üyelerinin kontrolünde değildir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, cezaevindeki Kerimova'nın herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı aktarıldı.

Taşkent yakınlarındaki bir cezaevinde tutulan Gülnara Kerimova, geçen hafta kızı İman Kerimova'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 1,2 milyar dolar değerindeki yatırımlarının devletin kontrolüne geçtiğini, 131 milyon dolar değerindeki paranın geri getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü, 555 milyon dolarlık para için de girişimlerinin başladığını belirtmişti.

Özbek mahkemesi tarafından Aralık 2017'de yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık, ticaret ve gümrük kurallarını ihlal etmek suçlamalarından 10 yıl hapse mahkum edilen Gülnara Kerimova'nın ceza süresi, haksız elde ettiği gelirleri ve devlete verdiği zararı geri ödemeyi kabul etmesiyle Temmuz 2018'de 5 yıla indirilmiş ve cezası ev hapsine çevrilmişti.

Kerimova, martta ev hapsi şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle tekrar cezaevine gönderilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gulnara Kerimova Özbekistan Taşkent

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