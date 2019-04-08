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Gülnar'da MHP'li Alpaslan Ünüvar mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 13:13 | Son Güncelleme

Gülnar'da MHP'li Alpaslan Ünüvar mazbatasını aldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu tarafından verilen iptal kararının İl Seçim Kurulunca kaldırılması ve itirazın da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedilmesinin ardından MHP adayı Alpaslan Ünüvar mazbatasını aldı.

Ünüvar'a Gülnar Adliyesinde düzenlenen törende mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Elif Öznur verdi.

Daha sonra belediye binası önünde kurban kesilerek karşılanan Ünüvar, yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı adayı olarak girdikleri seçimde başarıyla çıktıklarını belirterek, "31 Mart akşamından bu yana bizler seçimi kazanmıştık ama arkadaşlar itirazlar yaptı. Ben kimseye kırılmadım. Herkes kendine yakışanı yapar." dedi.

Ünüvar, konuşmanın ardından makamına geçerek görevine başladı.

- İtiraz süreci

Mersin'in Gülnar ilçesinde, MHP adayı Alpaslan Ünüvar'ın 920 oy farkla kazandığı seçime CHP'nin yaptığı itiraz üzerine, İlçe Seçim Kurulu 3'e karşı 4 oyla ilçedeki seçimin iptal edilmesine karar vermişti.

CHP'nin itiraz gerekçesi olarak, 67 oy alan Saadet Partisi adayının, kamu görevinden yasada belirtilen süre içinde istifa etmemesine rağmen seçime girmesi gösterilmişti.

MHP Mersin İl Başkanlığının itirazı üzerine de İl Seçim Kurulu iptal kararını kaldırmıştı.

CHP tarafından Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itiraz başvurusu ise reddedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Gülnar Mersin

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