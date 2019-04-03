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Gülnar'da seçim tehlikeye girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 15:39 | Son Güncelleme

  Mersin'in Gülnar ilçesinde 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalle İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Alpaslan Ünüvar başkanlığı kazandı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalle İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Alpaslan Ünüvar başkanlığı kazandı. Ancak, CHP'nin yaptığı itiraz üzerine Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Ercan Şahin'in yasal süre içerisinde kamu görevinden istifa etmeden aday olduğunun ortaya çıkması nedeniyle İlçe Seçim Kurulu seçimin iptali yönünde karar aldı.
Gülnar ilçesinde Saadet Partisi Belediye Başkan adayı Ercan Şahin'in yasal süre içerisinde kamu görevinden istifa etmeden aday olduğu ortaya çıktı. Bu nedenle CHP İlçe Başkanlığı seçimlerin iptal edilmesi istemiyle, İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Gülnar İlçe Seçim Kurulu yaptığı toplantıda itirazı değerlendirdi. Yapılan incelemede, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin'in toplum sağlığı merkezindeki görevinden 6 Şubat 2019'da istifa ettiği belirlendi.
CHP'nin itirazı üzerine İlçe Seçim Kurulu 3'e karşı 4 oyla seçimin iptal edilmesi yönünde karar aldı.
MHP'DEN İPTAL KARARINA İTİRAZ
Bu iptal kararına karşı MHP Gülnar İlçe Başkanlığı da İl Seçim Kurulu'na itiraz edileceğini duyurdu. MHP Merkez Disiplin Kurulu Genel Sekreteri ve Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Kürşat Türker Ercan da sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yaptı. Ercan, CHP Gülnar İlçe Başkanlığı'nın, seçime katılan ve sadece 67 oy alan Saadet Partisi adayının süresinde memuriyetten istifa etmediği gerekçesi ile yaptığı başvuruyu kabul eden Gülnar İlçe Seçim Kurulu seçimleri iptal ettiğini belirterek, "Her şeyden önce, endişeye mahal yok kararın hukuki bir yönü olmadığı gibi ilçe seçim kurullarının seçim iptal etme yetkisi de zaten yok. Yani karar sadece bu açıdan bile yok hükmünde. İtiraz üzerine de kaldırılması gereken bir karar. Gereken itirazlar da yapılacak. İtiraz sahibi CHP'nin kabul oyu vermesini İyi Parti'nin onu desteklemesini de anlıyoruz. Ama Gülnarlıların iradesini yok saymak pahasına kendi adayına CHP'nin yaptığı itirazı kabul eden Saadet'i anlamıyoruz. Sonuç olarak; İlçe Seçim Kurullarının seçim iptal etme yetkisi olsaydı memur üyeyi yanına aldığı her yerde seçimi kaybetmiş siyasi partiler seçim iptal ettirirlerdi. Tıpkı Gülnar'da CHP-İyi Parti-Saadet'in yaptığı gibi kendi gizli anlaşmalarını millet iradesinden üstün tutanlar, böyle saçma sapan ve gülünç gerekçelerle yaptıkları itirazlarla demokrasiye taş koyarlardı. Gülnarlı hemşerilerimin içi rahat olsun. Kendi iradeleri ile geçen pazar seçtikleri Cumhur İttifakının adayı MHP'li başkanımız Alpaslan Ünüvar ve yöneticileri görevlerini yapmaya devam edecekler. Aralarındaki pazarlığı sizin iradenizden üstün tutan anlayışlar da yerlerine sineceklerdir" dedi.
Bu arada, kesin olmayan sonuçlara göre, Gülnar'daki seçimlerde MHP adayı Alpaslan Ünüvar 8 bin 760, CHP adayı Mehmet Kale 7 bin 840, İYİ Parti adayı Ahmet Sarı bin 83, Saadet Partisi adayı Ercan Şahin ise 67, DSP adayı Mustafa Kemal Tekin 34, BTP adayı Mustafa Olcay da 19 oy aldı.

Görüntü Dökümü
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Gülnar belediyesi
Hükümet Konağı
Kürşat Türker Ercan'ın açıklaması

MERSİN, (DHA)

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