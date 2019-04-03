Gülnar'daki seçimin iptali kararı

MERSİN (AA) - MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Gülnar ilçesinde Cumhur İttifakı kapsamında desteklenen MHP adayının kazandığı seçimle ilgili CHP'nin yaptığı itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından iptal kararı alınmasının haksızlık olduğunu söyledi.

Gölgeli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gülnar İlçe Seçim Kurulunun aldığı iptal kararına yönelik bugün Mersin İl Seçim Kuruluna itirazda bulunacaklarını bildirdi.

Kararın, haksızlık olduğunu ifade eden Gölgeli, "Saadet Partisi'nin adayının, seçimden önce istifa edip etmediğini seçim kurulları tespit etmeliydi. Söz konusu adayın oyu zaten çok cüzi, 67 oy almış. Dolayısıyla bu seçim hakkındaki iptal kararı haksızlık, Gülnar halkına haksızlık. Bu konudaki itirazlar siyasi ahlakla bağdaşmıyor." dedi.

Gölgeli, yapacakları itirazın kabul edilerek, İl Seçim Kurulu tarafından kaldırılacağına inandıklarını kaydetti.

AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Tevfik Kalemci de İlçe Seçim Kurulunun yapılan itirazı oy çokluğuyla kabul ettiğini hatırlatarak, "Bu kararın iptali için Mersin İl Seçim Kuruluna itirazda bulunulacaktır. Kanuni süreç devam etmektedir. Seçimlerin yenilenmesi YSK'nın kararıyla olabilecek bir durumdur. Şu anda seçimlerin iptal edilmesi söz konusu değildir." ifadesini kullandı.