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Gülnar'daki seçimin iptali kararı kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 16:32 | Son Güncelleme

Mersin İl Seçim Kurulu, Gülnar İlçe Seçim Kurulu tarafından verilen iptal kararını kaldırdı

MERSİN (AA) - Mersin İl Seçim Kurulu, yapılan itiraz üzerine, Gülnar'daki seçimin iptali kararını kaldırdı.

İl Seçim Kurulu kent genelindeki itirazları görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, MHP Mersin İl Başkanlığının, Gülnar ilçesinde MHP adayının kazandığı seçimle ilgili CHP'nin itirazının ardından verilen seçimin iptali kararı görüşüldü.

Kurul, MHP'nin yaptığı itirazı kabul ederek, Gülnar İlçe Seçim Kurulu tarafından verilen iptal kararını kaldırdı.

Öte yandan, HDP'nin, merkez Akdeniz ilçesindeki geçersiz oyların yeniden sayılması ve CHP'nin adayı Sabit Yelkovan'ın Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifindeki görevinden istifa etmeden seçime girdiği gerekçesiyle seçimin iptali için yaptığı itirazlar da İl Seçim Kurulu tarafından reddedildi.

- İtiraz süreci

Mersin'in Gülnar ilçesinde, kesin olmayan sonuçlara göre MHP adayı Alpaslan Ünüvar'ın 920 oy farkla kazandığı seçime CHP'nin yaptığı itiraz üzerine, İlçe Seçim Kurulu 3'e karşı 4 oyla ilçedeki seçimin iptal edilmesine karar vermişti.

CHP'nin itiraz gerekçesi olarak, 67 oy alan Saadet Partisi adayının, kamu görevinden yasada belirtilen süre içinde istifa etmemesine rağmen seçime girmesi gösterilmişti.

MHP Mersin İl Başkanlığı da dün karara itiraz için İl Seçim Kuruluna başvurmuştu.

Öte yandan, Mersin'de HDP'nin merkez Akdeniz ilçesindeki seçim sonuçlarına yaptığı itiraz da İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmemişti.

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